Рынок потребительских видеокарт превысил показатели 2021 года более чем на 70%

Несмотря на санкционные ограничения, потребительский рынок видеокарт в России в штучном выражении вырос в 2024 г. на 72% по сравнению с показателями 2021 г. – до начала СВО на Украине – и на 11% к уровню 2023 г. В 2024 г. в России было продано 1,5 млн видеокарт на $600 млн. В 2023 г. объем российского рынка видеокарт составил порядка 1,35 млн шт. и $560 млн, а в 2022 г. – 1,3 млн видеокарт и $540 млн, рассказал руководитель департамента закупок дистрибутора 3Logic Group Максим Родионов.