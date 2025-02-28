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Рынок потребительских видеокарт превысил показатели 2021 года более чем на 70%

Чипы американской Nvidia сохранили доминирующие позиции на российском рынке
Ника Сизова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Несмотря на санкционные ограничения, потребительский рынок видеокарт в России в штучном выражении вырос в 2024 г. на 72% по сравнению с показателями 2021 г. – до начала СВО на Украине – и на 11% к уровню 2023 г. В 2024 г. в России было продано 1,5 млн видеокарт на $600 млн. В 2023 г. объем российского рынка видеокарт составил порядка 1,35 млн шт. и $560 млн, а в 2022 г. – 1,3 млн видеокарт и $540 млн, рассказал руководитель департамента закупок дистрибутора 3Logic Group Максим Родионов.

В 2021 г. в России было продано 870 000 видеокарт на 40,3 млрд руб. (при среднегодовом курсе 72,6 руб./$ в 2021 г. объем продаж был равен $555 млн), сообщил представитель другого российского дистрибутора – «Марвел-дистрибуции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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