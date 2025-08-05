Судебный департамент ВС пытается переехать на отечественные серверы

Судебный департамент ВС пытается переехать на отечественные серверыНо эксперты сомневаются, что выбранный вендор успеет произвести в срок необходимое количество оборудования
Судебный департамент при Верховном суде РФ (ВС) заказал 2079 серверов российского производителя электроники RDW Computers на сумму 1,8 млрд руб. через компанию-поставщика Tegrus. 20 тестовых серверов Tegrus должна была поставить к 4 июля 2025 г., но сроки нарушила, компания была оштрафована на 100 000 руб. По состоянию на 4 августа 2025 г. штраф был оплачен.
Контракт на закупку серверов был заключен 27 июня 2025 г. между судебным департаментом ВС и Tegrus, следует из карточки аукциона на сайте ЕИС госзакупок. Правопредшественник ООО «МП» (юрлицо Tegrus) – ООО «Мерлион проекты», следует из ЕРГЮЛа. Сейчас ООО «МП» на 100% принадлежит Артему Волкову, генеральным директором выступает Андрей Гордеев.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам