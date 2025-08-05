Судебный департамент ВС пытается переехать на отечественные серверы

Судебный департамент при Верховном суде РФ (ВС) заказал 2079 серверов российского производителя электроники RDW Computers на сумму 1,8 млрд руб. через компанию-поставщика Tegrus. 20 тестовых серверов Tegrus должна была поставить к 4 июля 2025 г., но сроки нарушила, компания была оштрафована на 100 000 руб. По состоянию на 4 августа 2025 г. штраф был оплачен.