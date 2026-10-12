Минцифры обсуждает новые правила для виртуальных операторов

Минцифры обсуждает новые правила для виртуальных операторовБанковские мобильные операторы занижают стоимость услуг связи, что вызывает недовольство большой четверки
Минцифры прорабатывает с телекомоператорами новые требования к виртуальным мобильным операторам связи (MVNO, Mobile Virtual Network Operator), особенно к банковским проектам. Речь идет о регулировании тарифов на услуги связи между владельцем физической сети (хост-оператором) и виртуальным оператором, который арендует эту инфраструктуру. Об этом министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал на пленарной сессии форума «Цифровые решения».
По словам представителя Минцифры, банки компенсируют своим клиентам расходы на мобильную связь, благодаря чему их MVNO могут предлагать тарифы по себестоимости или даже ниже рыночных. В ведомстве считают, что хотя это выгодно для граждан, политика демпинга приводит к оттоку абонентов от крупных опорных операторов к виртуальным игрокам. В результате владельцы физической инфраструктуры теряют доходы, которые могли бы быть направлены на развитие сетей. Представитель Минцифры уточнил «Ведомостям», что конкретные механизмы регулирования этого вопроса пока прорабатываются.