Минцифры обсуждает новые правила для виртуальных операторов

По словам представителя Минцифры, банки компенсируют своим клиентам расходы на мобильную связь, благодаря чему их MVNO могут предлагать тарифы по себестоимости или даже ниже рыночных. В ведомстве считают, что хотя это выгодно для граждан, политика демпинга приводит к оттоку абонентов от крупных опорных операторов к виртуальным игрокам. В результате владельцы физической инфраструктуры теряют доходы, которые могли бы быть направлены на развитие сетей. Представитель Минцифры уточнил «Ведомостям», что конкретные механизмы регулирования этого вопроса пока прорабатываются.