«Союзмультфильм»: аниматоры попросят Путина о льготах, как у IT-компаний

Российские аниматоры планируют попросить российского президента Владимира Путина о налоговых льготах и преференциях, как у компаний IT-отрасли, передает ТАСС со ссылкой на заявление предправления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой в преддверии встречи представителей анимационных студий с президентом.

«Будет обсуждаться то, что отрасли удалось добиться и достичь с момента последней встречи Владимира Владимировича с аниматорами в 2011 г., что нужно отрасли, в том числе от государства, чтобы сделать следующий рывок. Мы к этому следующему большому шагу как отрасль готовы, но нам нужна господдержка», - пояснила она, отметив, что нужны налоговые льготы и преференции, аналогичные льготам в IT-отрасли.

В этой связи Слащева напомнила, что в отрасли работают «со сложными инновационными решениями, с программным продуктом», и оборудование и софт «часто стоят дороже, чем во многих других отраслях».