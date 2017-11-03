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Роскомнадзор попросил Google объяснить блокировку новостей ФАН

Роскомнадзор сообщил, что направил запрос в Google в связи с обращением Федерального агентства новостей (ФАН).

«Роскомнадзор выразил Google свою обеспокоенность в связи с тем, что Google News с конца октября перестал выдавать новостные материалы Федерального агентства новостей (ФАН). Направлен официальный запрос на разъяснение текущей ситуации, - говорится в сообщении службы. - Роскомнадзор стоит на страже свободы слова и всячески препятствует любым проявлениям цензуры».

Google News в конце октября перестал выдавать в ленте новостей сообщения ФАН. Агентство обвинило Google в политической цензуре и пообещало пожаловаться в ФАС, регулирующие органы и суды. РБК в своем расследовании утверждал, что ФАН входит в медиаимперию бизнесмена Евгения Пригожина.

Евгений Пригожин не владеет, не контролирует и никак не аффилирован с ФАН и другими СМИ, заблокированными Google News, заявил сегодня «Ведомостям» представитель бизнесмена.