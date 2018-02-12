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Роскомнадзор сократит плановые проверки в сфере связи на 18%

Роскомнадзор сократит число плановых проверок в сфере связи в текущем году на 18% благодаря переходу на риск-ориентированный подход к контролю и надзору. Об этом говорится в сообщении службы.

«В сфере связи в 2017 г. по сравнению с 2016 г. количество плановых проверок уменьшилось на 7,3% (соответственно 368 и 397 плановых проверок), в 2018 г. сократится еще на 18,3% – до 301», – отмечается в пресс-релизе.

В сфере массовых коммуникаций Роскомнадзор практически полностью отказался от плановых проверок и перешел на дистанционный надзор при помощи систематического наблюдения, следует из сообщения.

Переход на новую модель контроля и надзора Роскомнадзор начал еще в 2016 г. по поручению президента России Владимира Путина и правительства. Новая модель контроля должна уменьшить административное давление на бизнес. Проведение проверки планируется в зависимости от степени риска или класса опасности деятельности проверяемых лиц, говорится в сообщении.

В 2017 г. в России в сфере связи было проведено всего 1350 семинаров, совещаний, встреч с операторским сообществом, в сфере массовых коммуникаций – 1319 аналогичных мероприятий с представителями СМИ, сообщил Роскомнадзор.