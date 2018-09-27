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«Касперский»: две трети владельцев используют гаджеты для ухода от личного общения

Две трети (71%) владельцев цифровых гаджетов пользуются ими, чтобы избежать общения с другими людьми, а 66% притворяются, что заняты чем-то важным на своем смартфоне или планшете, если чувствуют себя некомфортно в окружении других людей. 8% искренне переживают, что не смогут сделать вид, что заняты, когда им не захочется с кем-то разговаривать.

К таким выводам пришла «Лаборатория Касперского», вместе с компанией Opeepl проводившая опрос в 15 странах мира (в России было опрошено 750 человек).

В том, что люди все чаще решают бытовые задачи с помощью мобильных приложений, также проявляется боязнь излишней социализации, пишет в своем сообщении «Лаборатория». Даже когда не нужно решать какие-либо задачи, гаджет все равно остается «лучшим другом человека» – половина владельцев гаджетов использует их, чтобы «убить время».

«Личное общение – это труд. Человека надо выслушать, понять, проявить эмпатию; со смартфоном этого не требуется, и, конечно, на умении качественно общаться это обязательно сказывается», – приводятся в сообщении компании слова психолога Ольги Бочковой.