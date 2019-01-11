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ТАСС узнал о начале разработки концепции лунного корабля «Союз»

Специалисты «Роскосмоса» и ракетно-космической корпорации «Энергия» начали разрабатывать концепцию транспортной системы для полетов на орбиту Луны на космическом корабле «Союз МС» специальной версии. Первое рабочее совещание по данному вопросу прошло 10 января, передает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, специалисты изучают возможность полета»Союза» от орбиты Международной космической станции (МКС) к Луне. «Перелетный модуль новой системы будет состоять из спецверсии корабля "Союз МС" и разгонного блока, которые будут доставляться к МКС двумя запусками ракет-носителей "Союз-2.1а"», — пояснил он, добавив, что этот модуль будет собираться в космосе под контролем экипажа российского сегмента МКС.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил 10 января, что NASA попросило российскую госкорпорацию разработать версию «Союза» для полетов на Луну, таким образом будет создана вторая резервная космическая транспортная система. Власти США хотят реализовать программу по созданию постоянно действующей окололунной станции, к которой регулярно будут отправляться корабли с Земли. Ранее Рогозин заявлял, что Россия готова принимать участие в этой программе на паритетных началах.