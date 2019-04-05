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«Одноклассники» начали переговоры о трансляции дебатов Зеленского и Порошенко

Социальная сеть «Одноклассники» (входит в Mail.Ru Group) начала переговоры о том, чтобы провести прямую трансляцию дебатов между кандидатами в президенты на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Об этом сообщил РБК источник, знакомый с подготовкой проекта. Если договоренность будет достигнута, трансляция будет на русском и украинском языках и зрители смогут голосовать за участников дебатов в прямом эфире, отметил собеседник издания.

Информацию о переговорах подтвердил представитель соцсети. По его словам, «Одноклассники» ведут переговоры с несколькими украинскими вещателями, некоторые находятся в финальной стадии. С кем именно ведутся переговоры и как будет организована трансляция, он не рассказал.

С мая 2017 г. на Украине подвергаются блокировке Mail.Ru Group, «Яндекс», «В контакте» и «Одноклассники». Соответствующий указ подписал президент Порошенко.

Как отмечает РБК, «Одноклассники» остаются на Украине в числе самых популярных сайтов. Как подчеркнул представитель соцсети, для нее важно давать пользователям доступ к интересному и важному контенту вне зависимости от места проживания.

3 апреля провести дебаты на крупнейшем украинском стадионе «Олимпийский» предложил Зеленский. Порошенко согласился. Согласно украинскому законодательству, дебаты между кандидатами должны пройти за два дня до второго тура выборов. Второй тур назначен на 21 апреля.

Первый тур украинских выборов прошел 31 марта. По итогам обработки 100% протоколов Зеленский набрал 30,24% голосов, а Порошенко – 15,95%.