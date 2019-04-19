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Российские разработчики приложений обвинили Apple в задержке ежемесячных выплат

Разработчики приложений для App Store пожаловались на то, что Apple задерживает им ежемесячные выплаты без объяснения причин, пишет «Коммерсантъ». Первые жалобы появились на форуме Apple и на странице компании в Facebook еще в начале марта: разработчики требовали денег за январь. Создатель приложений Rocka и «ВКармане» Сергей Пахандрин рассказал газете, что в апреле часть компаний получила выплаты от Apple, а другая осталась без денег и объяснений. Источник газеты на рынке сообщил, что в Apple осведомлены об обеспокоенности разработчиков. В самой компании официальных комментариев на эту тему не дают.

По данным источника «Ъ» в отрасли, с такой проблемой столкнулись в основном россияне. Однако на форуме есть аналогичные жалобы от их коллег из Китая, Европы и США.

Ряд разработчиков предполагают, что и на этот раз проблема может быть на стороне российских банков из-за санкций США. Опрошенные газетой кредитные организации заявили, что имеют отношения к задержкам выплат.

Чистая прибыль Apple в 2018 г. составила $59,53 млрд. В I квартале 2019 финансового года показатели компании снизились, следует из отчетности Apple. Чистая прибыль Apple в отчетном периоде составила $19,9 млрд по сравнению с $20 млрд годом ранее. Выручка Apple составила $84,31 млрд, что на 5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В Apple связывают снижение показателей из-за слабых продаж iPhone.