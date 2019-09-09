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Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала). Клип опубликовали всего пару дней назад – в День города, 7 сентября. За это время его посмотрели более 3 млн раз.

В треке Тимати и Гуфа упоминается мэр Москвы Сергей Собянин и митинги: «В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги и не втираю дичь», «Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина». Музыканты в своих социальных сетях заявили, что таким образом они хотели «поздравить свой город» и «никакого госзаказа нет».

Это рекордное число дизлайков для роликов на русскоязычном YouTube. На втором месте клип рэпера Face «Я роняю запад», который набрал 675 000 дизлайков и 300 000 лайков. Этот клип посмотрели 17 млн раз. Он был опубликован 25 февраля 2018 г.

С середины июня в Москве проходили митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Большинство из них были несогласованными и сопровождались массовыми задержаниями.