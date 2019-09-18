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Facebook представил приставку для видеочатов Portal TV

Компания Facebook представила приставку Portal TV, которая подключается к телевизору, сообщает The Verge. Устройство поступит в продажу 5 ноября и будет стоить $149.

Устройство предназначено для видеозвонков через Facebook Messenger и WhatsApp. С помощью технологии Smart Camera устройство самостоятельно панорамирует и масштабирует картинку, например когда пользователь во время разговора перемещается по комнате. Это особенно удобно при разговоре с маленькими детьми, которые постоянно двигаются и могут выйти из кадра во время видеочата, пояснили в компании.

Portal TV подключается к телевизору с помощью порта HDMI. Чтобы активировать его, нужно сказать «Hey, Portal». Пользователи смогут не только позвонить человеку, но и воспользоваться встроенными эффектами дополненной реальности. А функция Story Time позволит «надеть» различные виртуальные костюмы и устроить для детей представление, рассказывая им, например, сказку, отмечает издание.

Компания также разрешит пользователям с помощью приставки подключаться к стриминговым сервисам, включая Amazon Prime Video, Showtime и CBS All Access.