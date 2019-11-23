Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере
Российский космический аппарат «Космос-2422», входивший в систему предупреждения о ракетном нападении, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, сообщило Министерство обороны. Это произошло в ночь на 23 ноября над Тихим океаном.
«Космос-2422», разработанный на базе платформы УС-КС «Око», был запущен в июле 2006 г. с космодрома Плесецк. Он предназначался для отслеживания стартов межконтинентальных баллистических ракет. Аппарат выработал свой ресурс, пояснило Минобороны.
Ранее о схождении российского спутника с орбиты сообщил ТАСС со ссылкой на данные командования воздушно-космической обороны Северной Америки. Отмечалось, что в последний раз спутник был замечен на высоте 80 км.