ВТБ стал совладельцем «Ростелекома»

В феврале 2020 г. «Ростелеком» сообщил о консолидации 100% акций Tele2. Консолидация Tele2 в «Ростелеком» проходит в три этапа. Сначала «Мобител» («дочка» «Ростелекома») и Tele2 Russia Holding AB заключают договор об обмене 10% обыкновенных акций «Ростелекома», находящихся на балансе «Мобитела», на 10% в «Т2 РТК холдинге». В декабре прошлого года собрание акционеров «Ростелекома» рассмотрело вопрос о дополнительной эмиссии 705,08 млн акций оператора по цене 93,21 руб. за штуку. Эти акции выкупает ВТБ. По указу президента России Владимира Путина по итогам сделки государство вместе с ВТБ и ВЭБом должно остаться владельцем более 50% акций «Ростелекома». Оставшиеся 17,5% холдинга «Ростелеком» выкупит за 42 млрд руб., на это будут потрачены преимущественно заемные средства.