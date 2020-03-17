Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

ВТБ стал совладельцем «Ростелекома»

Ведомости

ВТБ стал владельцем пакета акций «Ростелекома», сообщил банк. 16 марта ВТБ получил 21,57% акций компании, а затем снизил свою долю до 13,13%. Это один из этапов сделки по консолидации «Ростелекомом» 100% мобильного оператора Tele2.

Новость дополняется.

В феврале 2020 г. «Ростелеком» сообщил о консолидации 100% акций Tele2. Консолидация Tele2 в «Ростелеком» проходит в три этапа. Сначала «Мобител» («дочка» «Ростелекома») и Tele2 Russia Holding AB заключают договор об обмене 10% обыкновенных акций «Ростелекома», находящихся на балансе «Мобитела», на 10% в «Т2 РТК холдинге». В декабре прошлого года собрание акционеров «Ростелекома» рассмотрело вопрос о дополнительной эмиссии 705,08 млн акций оператора по цене 93,21 руб. за штуку. Эти акции выкупает ВТБ. По указу президента России Владимира Путина по итогам сделки государство вместе с ВТБ и ВЭБом должно остаться владельцем более 50% акций «Ростелекома». Оставшиеся 17,5% холдинга «Ростелеком» выкупит за 42 млрд руб., на это будут потрачены преимущественно заемные средства.

Ранее по теме: ВТБ заработал на продаже своей доли в Tele2 12,5 млрд рублей
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.