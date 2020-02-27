ВТБ заработал на продаже своей доли в Tele2 12,5 млрд рублей

ВТБ выкупил 100% шведской компании Tele2 в России за $2,4 млрд в апреле 2013 г., тогда это было эквивалентно 75,6 млрд руб. по актуальному курсу. В октябре того же года ВТБ совместно c группой банка «Россия», структурами Алексея Мордашова и государственным холдингом связи «Ростелеком» объявил о слиянии мобильных активов «Ростелекома» и «Tele2 Россия» в единую компанию ООО «Т2 РТК холдинг». В новой компании структуры ВТБ и ее партнеры по сделке с «Tele2 Россия» получили не менее 55%, доля «Ростелекома» составила 45%. В объединенном «Т2 РТК холдинге» у ВТБ была доля в 50%, у Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова – 40% и у банка «Россия» – 10%. То есть ВТБ напрямую владел лишь 27,5% акций оператора. Эта доля и была оценена в 53,3 млрд руб. в МСФО за 2018 г.