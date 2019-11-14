«Ростелеком» одобрил покупку Tele2

Сейчас «Ростелекому» принадлежит 45% оператора. Из оставшейся доли в 55% 27,5% будут приобретены в ходе допэмиссии в пользу банка ВТБ по закрытой подписке по цене 93,21 руб. за акцию, это позволит консолидировать на балансе «Ростелекома» 66 млрд руб. Все акционеры «Ростелекома» в соответствии с действующим законодательством могут воспользоваться своим преимущественным правом и принять участие в размещении этих акций, поэтому гипотетически компания может получить дополнительные средства за счет приобретения акций иными акционерами, кроме банка ВТБ, уточнил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.