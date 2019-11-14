19 часов назад / Технологии

«Ростелеком» одобрил покупку Tele2

Госоператор покупает 55% долей за 132 млрд рублей
Анастасия Скрынникова
Анастасия Скрынникова
Совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку 55% ООО «Т2 РТК холдинг» (Tele2) за 132 млрд руб. /Андрей Гордеев / Ведомости

Покупка 55% долей «Т2 РТК холдинга» (работает под брендом Tele2) позволит «Ростелекому» стать владельцем 100% оператора. Накануне сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба.

Сейчас «Ростелекому» принадлежит 45% оператора. Из оставшейся доли в 55% 27,5% будут приобретены в ходе допэмиссии в пользу банка ВТБ по закрытой подписке по цене 93,21 руб. за акцию, это позволит консолидировать на балансе «Ростелекома» 66 млрд руб. Все акционеры «Ростелекома» в соответствии с действующим законодательством могут воспользоваться своим преимущественным правом и принять участие в размещении этих акций, поэтому гипотетически компания может получить дополнительные средства за счет приобретения акций иными акционерами, кроме банка ВТБ, уточнил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

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