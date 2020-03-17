«Рамблер.Касса» в два раза увеличила продажи билетов
Сервис «Рамблер.Касса» (входит в холдинг Rambler Group) в 2019 г. продал 24 млн билетов, что почти в два раза больше по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении компании. Оборот денежных средств превысил 7 млрд руб. (+75%). Доля сервиса на рынке российских билетных операторов выросла до 12%. В частности, через сайт «Афиша» с января по декабрь прошлого года было продано на 65% больше билетов, чем годом ранее.
По итогам года «Рамблер.Касса» расширила партнерскую сеть почти до 600 кинотеатров. Самым продаваемым фильмом в 2019 г. стал блокбастер «Мстители: Финал», на который через сервис был приобретен каждый пятый билет в России. Среди лидеров также «Джокер» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (17% от общего числа реализованных билетов), «Холодное сердце 2» (15%), а также «Король Лев», «Т-34» и «Малефисента: Владычица тьмы» (по 12%).
Продажи билетов на музыкальные концерты и театральные постановки выросли за прошлый год в два раза, отмечается в сообщении. Самыми популярными у пользователей сервиса стали концерты Billie Eilish, Optimystica Orchestra, Mgzavrebi, «Группировки Ленинград», Twenty one pilots и пикник «Афиши». Среди спектаклей в лидерах «Анна Каренина» (Московский театр оперетты), «Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так» (МДМ), «Евгений Онегин» (Театр им. Вахтангова), «Интертеймент» («Градский холл») и «Тайна старого шкафа» (Театр на Малой Бронной).