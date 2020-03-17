«Рамблер.Касса» в два раза увеличила продажи билетов

Сервис «Рамблер.Касса» (входит в холдинг Rambler Group) в 2019 г. продал 24 млн билетов, что почти в два раза больше по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении компании. Оборот денежных средств превысил 7 млрд руб. (+75%). Доля сервиса на рынке российских билетных операторов выросла до 12%. В частности, через сайт «Афиша» с января по декабрь прошлого года было продано на 65% больше билетов, чем годом ранее.