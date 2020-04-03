В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом

Приложение «Социальный мониторинг» было доступно в магазине Google Play с 25 марта, позднее разработчики убрали его из открытого доступа. Лысенко заявлял 1 апреля в эфире радио «Эхо Москвы», что в общий доступ «Социальный мониторинг» выложили «для того, чтобы собрать обратную связь с профессионального сообщества», а финальная версия будет доступна только на выдаваемых больным телефонах. На вопрос о том, зачем приложению нужен доступ к данным и камере, Лысенко сказал, что все условия прописаны в документе об информированном согласии, который выдается больному.