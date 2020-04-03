В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом
В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко. По его словам, приложение использует геолокацию, чтобы определять, покинул ли больной место самоизоляции.
Лысенко заявил, что с 3 апреля больным начали выдавать телефоны с предустановленным приложением. Установка других приложений на телефон заблокирована, а для связи пользователи могут только нажать кнопку SOS, сказал он.
Приложение «Социальный мониторинг» было доступно в магазине Google Play с 25 марта, позднее разработчики убрали его из открытого доступа. Лысенко заявлял 1 апреля в эфире радио «Эхо Москвы», что в общий доступ «Социальный мониторинг» выложили «для того, чтобы собрать обратную связь с профессионального сообщества», а финальная версия будет доступна только на выдаваемых больным телефонах. На вопрос о том, зачем приложению нужен доступ к данным и камере, Лысенко сказал, что все условия прописаны в документе об информированном согласии, который выдается больному.
В Москве с 23 марта больные легкой формой коронавирусной инфекции могут лечиться из дома, 1 апреля это право было продлено до 6 апреля. Город уже с февраля собирает данные, чтобы следить за теми, кто находится на самоизоляции, и вероятными больными COVID-19. Для этого используются камеры системы «Безопасный город», передавал ТАСС слова руководителя управления МВД по Москве Олега Баранова.
В России было обнаружено 4149 случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб, число летальных исходов достигло 34. На Москву приходится 2923 случая, 2735 человек в городе продолжают лечиться от коронавируса. Число больных COVID-19, по подсчетам университета Джонса Хопкинса, превысило 1,03 млн.