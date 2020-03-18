Власти Москвы выявили более 200 нарушителей карантина при помощи видеокамер
В Москве благодаря работе видеокамер системы «Безопасный город» было выявлено более 200 нарушителей режима самоизоляции в связи с риском распространения коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя управления МВД по Москве Олега Баранова.
По словам Баранова, система «Безопасный город» показала свою эффективность. Баранов напомнил, что в прошлом году при помощи ее видеокамер были раскрыты около 4000 преступлений, задержаны восемь человек, объявленные в розыск. С каждым годом эффективность системы возрастает на 15-20%.
Сейчас в Москве установлено около 178 000 камер, в 2020 г. будет установлено еще 9000 камер, отметил Баранов.
Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта ввел запрет на проведение любых массовых мероприятий на улице до 10 апреля. Согласно указу столичного градоначальника, в помещениях также запрещается проводить мероприятия с числом участников более 50 человек. Помимо этого с 21 марта до 12 апреля будут закрыты школы и учреждения допобразования. Власти Москвы также требуют от прибывших из стран Европы, Великобритании, США, Украины и Белоруссии находиться дома на карантине в течение 14 дней.