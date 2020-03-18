Власти Москвы выявили более 200 нарушителей карантина при помощи видеокамер

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта ввел запрет на проведение любых массовых мероприятий на улице до 10 апреля. Согласно указу столичного градоначальника, в помещениях также запрещается проводить мероприятия с числом участников более 50 человек. Помимо этого с 21 марта до 12 апреля будут закрыты школы и учреждения допобразования. Власти Москвы также требуют от прибывших из стран Европы, Великобритании, США, Украины и Белоруссии находиться дома на карантине в течение 14 дней.