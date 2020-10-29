«Мегафон» вложит 6 млрд рублей разработку системы спутниковой передачи данных

«Мы нацелены разработать такую модель, которая позволит сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Для этого сфокусируемся на сокращении стоимости производства спутников и наземного оборудования. Во-вторых, мы намерены привлечь к проекту широкий пул экспертов и инвест-партнеров... Наконец, третья задача – протестировать новые технологии в реальных условиях», — сказал он.