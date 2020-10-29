«Мегафон» вложит 6 млрд рублей разработку системы спутниковой передачи данных
«Мегафон» вложит 6 млрд руб. в проведение исследований и разработку технических решений по использованию низкоорбитальных спутников для высокоскоростной передачи данных, сообщает пресс-служба компании.
Данной деятельностью займется новая дочерняя компания «Мегафона» — «Мегафон 1440», которую возглавит Алексей Шелобков. Он совместит руководство новым предприятием со своей нынешней должностью управляющего директора технологической компании Yadro.
«16 ноября начнет свою работу компания "Мегафон 1440", которая займется исследованиями использования низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных. На проведение прикладных исследований, разработку технических решений и испытания "Мегафон" намерен направить 6 млрд руб. в ближайшие два года», — говорится в сообщении оператора.
По словам Шелобкова, в ближайшие два года новой компании предстоит решить несколько задач.
«Мы нацелены разработать такую модель, которая позволит сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Для этого сфокусируемся на сокращении стоимости производства спутников и наземного оборудования. Во-вторых, мы намерены привлечь к проекту широкий пул экспертов и инвест-партнеров... Наконец, третья задача – протестировать новые технологии в реальных условиях», — сказал он.
По его словам, первые орбитальные миссии спутников от «Мегафон 1440» планируется совершить «на горизонте пяти лет».
Такие сети позволят предоставлять высокоскоростную связь по всей территории России «вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности», пояснил гендиректор «Мегафона» Геворк Вермишян, слова которого приводятся в сообщении.
Главными преимуществами низкоорбитальной спутниковой связи являются возможность передачи данных с низким уровнем задержки и высокой скоростью (от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с), отметили в компании.