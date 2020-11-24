На Курской АЭС остановили энергоблок из-за срабатывания автоматики

«Разгрузка и отключение оборудования произведены в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации. Энергоблок будет включен в работу после выяснения и устранение причин останова», — сообщает «Росэнергоатом», комментируя прекращение работы одного из энергоблоков Курской АЭС.