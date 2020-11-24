На Курской АЭС остановили энергоблок из-за срабатывания автоматики
Третий энергоблок Курской АЭС остановился после срабатывания автоматики, сообщает «Росэнергоатом» в своем Telegram-канале. Незадолго до этого компания также опубликовала пост об отключении от сети первого энергоблока Ростовской АЭС.
«Разгрузка и отключение оборудования произведены в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации. Энергоблок будет включен в работу после выяснения и устранение причин останова», — сообщает «Росэнергоатом», комментируя прекращение работы одного из энергоблоков Курской АЭС.
Аналогичным сообщением сопровождается и пост об отключении энергоблока на Ростовской АЭС. Отмечается, что в данный момент выясняются причины срабатывания автоматики. «Мощность реакторной установки в штатном режиме снижена до 10%», — указано в сообщении.
На Курской АЭС в работе находятся первый, второй и четвертый энергоблоки. Они работают на мощности, которая установлена диспетчерским графиком, отмечает госкорпорация.