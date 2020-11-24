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На Курской АЭС остановили энергоблок из-за срабатывания автоматики

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Третий энергоблок Курской АЭС остановился после срабатывания автоматики, сообщает «Росэнергоатом» в своем Telegram-канале. Незадолго до этого компания также опубликовала пост об отключении от сети первого энергоблока Ростовской АЭС.

«Разгрузка и отключение оборудования произведены в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации. Энергоблок будет включен в работу после выяснения и устранение причин останова», — сообщает «Росэнергоатом», комментируя прекращение работы одного из энергоблоков Курской АЭС.

Аналогичным сообщением сопровождается и пост об отключении энергоблока на Ростовской АЭС. Отмечается, что в данный момент выясняются причины срабатывания автоматики. «Мощность реакторной установки в штатном режиме снижена до 10%», — указано в сообщении.

На Курской АЭС в работе находятся первый, второй и четвертый энергоблоки. Они работают на мощности, которая установлена диспетчерским графиком, отмечает госкорпорация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных