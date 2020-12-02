TikTok стал самым популярным приложением в российском App Store
Apple представила рейтинг самых популярных игр и приложений у пользователей iPhone, iPad и Mac по итогам 2020 г. Самыми популярными бесплатными приложениями в App Store в 2020 г. среди пользователей в России стали соцсети и мессенджеры. В топ-5 вошли TikTok, Zoom, Telegram, WhatsApp и Instagram.
В прошлом году первое место по популярности занимал мессенджер WhatsApp, а социальная сеть TikTok занимала лишь десятую строчку рейтинга.
В категории игровых приложений из App Store чаще скачивали командные игры. Первые строчки рейтинга занимают Among Us! (по мотивам ролевой игры «Мафия»), многопользовательские бои Brawl Stars и шутер PUBG Mobile. До сих пор популярной остается игра Subway Surfer, она заняла шестую строчку рейтинга.
Ранее Google Play выбрал лучшие мобильные приложения и игры для смартфонов по итогам 2020 г. В номинации «Лучшие приложения – 2020» победителем признано Loóna. Это приложение от белорусских разработчиков позволяет снять стресс перед сном.