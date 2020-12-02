TikTok стал самым популярным приложением в российском App Store

Apple представила рейтинг самых популярных игр и приложений у пользователей iPhone, iPad и Mac по итогам 2020 г. Самыми популярными бесплатными приложениями в App Store в 2020 г. среди пользователей в России стали соцсети и мессенджеры. В топ-5 вошли TikTok, Zoom, Telegram, WhatsApp и Instagram.