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В «Яндексе» прокомментировали требования ФАС по изменению поисковой выдачи

Ведомости

«Яндекс» считает, что исполнение требований Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к инструментам поиска ухудшит его качество для пользователей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Исполнение всех перечисленных требований ухудшит качество поиска для пользователя, а значит - положение поиска "Яндекса" на рынке по сравнению с конкурентами», - заявили в компании, подчеркнув, что не согласны с предупреждением ФАС, а именно с отдельными его частями. При этом в компании отметили, что некоторые требования предписания уже реализованы в поиске.

Ранее ФАС постановила, что компания «Яндекс» в месячный срок обязана прекратить предоставлять собственным сервисам преимущества в своей поисковой системе. Речь, в частности, шла о прибегании к помощи интерактивных ответов и (или) иных применимых функций и технологий, функционал которых недоступен или ограниченно доступен лицам, не входящим в ООО «Яндекс».

Ранее по теме: ФАС обязала «Яндекс» прекратить давать своим сервисам преимущества в поиске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных