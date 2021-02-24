В «Яндексе» прокомментировали требования ФАС по изменению поисковой выдачи

«Исполнение всех перечисленных требований ухудшит качество поиска для пользователя, а значит - положение поиска "Яндекса" на рынке по сравнению с конкурентами», - заявили в компании, подчеркнув, что не согласны с предупреждением ФАС, а именно с отдельными его частями. При этом в компании отметили, что некоторые требования предписания уже реализованы в поиске.