В «Яндексе» прокомментировали требования ФАС по изменению поисковой выдачи
«Исполнение всех перечисленных требований ухудшит качество поиска для пользователя, а значит - положение поиска "Яндекса" на рынке по сравнению с конкурентами», - заявили в компании, подчеркнув, что не согласны с предупреждением ФАС, а именно с отдельными его частями. При этом в компании отметили, что некоторые требования предписания уже реализованы в поиске.
Ранее ФАС постановила, что компания «Яндекс» в месячный срок обязана прекратить предоставлять собственным сервисам преимущества в своей поисковой системе. Речь, в частности, шла о прибегании к помощи интерактивных ответов и (или) иных применимых функций и технологий, функционал которых недоступен или ограниченно доступен лицам, не входящим в ООО «Яндекс».