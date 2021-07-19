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Telegram стал самым скачиваемым приложением в России

Ведомости

Мессенджер Telegram, основанный Павлом Дуровым, стал самым скачиваемым приложением в России по итогам II квартала 2021 г., говорится в отчете аналитической компании App Annie. 

В прошлом квартале лидером по скачиванию была социальная сеть коротких роликов TikTok, теперь она занимает вторую строчку рейтинга. Приложение Zenly, которое показывает местоположение друзей, обогнало по количеству скачиваний мессенджер WhatsApp и соцсеть Instagram, заняв третью строчку рейтинга. Zenly за квартал удалось подняться сразу на 51 строчку. 

В десятку самых скачиваемых приложений также вошли GetContact, приложение «Госуслуги», приложения маркетплейсов Ozon и Wildberries, а также Avito. 

Лидерами по объему выручки остались те же приложения  — музыкальная платформа от социальной сети «ВКонтакте» Boom, затем идет приложение самой соцсети. На третьем месте «Яндекс.Музыка», на четвертом — онлайн-кинотеатр ivi. Youtube прибавил одну строчку в рейтинге, обогнав приложение с электронными книгами от «Литрес». В десятку также вошли онлайн-кинотеатр Premier, приложение для знакомств Tinder, соцсеть «Одноклассники» и приложение Google One. 

Среди самых быстрорастущих приложений оказались два сервиса аренды самокатов: первое место занял Whoosh, третье — Urent. На втором месте оказался сервис Zenly.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных