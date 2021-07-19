Telegram стал самым скачиваемым приложением в России

Лидерами по объему выручки остались те же приложения — музыкальная платформа от социальной сети «ВКонтакте» Boom, затем идет приложение самой соцсети. На третьем месте «Яндекс.Музыка», на четвертом — онлайн-кинотеатр ivi. Youtube прибавил одну строчку в рейтинге, обогнав приложение с электронными книгами от «Литрес». В десятку также вошли онлайн-кинотеатр Premier, приложение для знакомств Tinder, соцсеть «Одноклассники» и приложение Google One.