Telegram стал самым скачиваемым приложением в России
Мессенджер Telegram, основанный Павлом Дуровым, стал самым скачиваемым приложением в России по итогам II квартала 2021 г., говорится в отчете аналитической компании App Annie.
В прошлом квартале лидером по скачиванию была социальная сеть коротких роликов TikTok, теперь она занимает вторую строчку рейтинга. Приложение Zenly, которое показывает местоположение друзей, обогнало по количеству скачиваний мессенджер WhatsApp и соцсеть Instagram, заняв третью строчку рейтинга. Zenly за квартал удалось подняться сразу на 51 строчку.
В десятку самых скачиваемых приложений также вошли GetContact, приложение «Госуслуги», приложения маркетплейсов Ozon и Wildberries, а также Avito.
Лидерами по объему выручки остались те же приложения — музыкальная платформа от социальной сети «ВКонтакте» Boom, затем идет приложение самой соцсети. На третьем месте «Яндекс.Музыка», на четвертом — онлайн-кинотеатр ivi. Youtube прибавил одну строчку в рейтинге, обогнав приложение с электронными книгами от «Литрес». В десятку также вошли онлайн-кинотеатр Premier, приложение для знакомств Tinder, соцсеть «Одноклассники» и приложение Google One.
Среди самых быстрорастущих приложений оказались два сервиса аренды самокатов: первое место занял Whoosh, третье — Urent. На втором месте оказался сервис Zenly.