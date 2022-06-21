МВД: России не хватает 170 000 IT-специалистов

В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в Россию вернулись около 85% IT-специалистов, уехавших из страны в последнее время. По его словам, меры, принятые правительством в связи со сложившейся ситуацией, – это «оперативные ответы на возникающие вызовы». По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в марте Россию покинули 50 000–70 000 IT-специалистов, а в апреле уехали еще 70 000–100 000 человек.