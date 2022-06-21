МВД: России не хватает 170 000 IT-специалистов
России сейчас не хватает около 170 000 IT-специалистов, многие специалисты из данной сферы покинули страну из-за геополитической ситуации, заявил на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заместитель главы МВД Игорь Зубов. Трансляция велась на странице верхней палаты парламента во «ВКонтакте».
«В связи с санкционными режимами у нас имел место отток IT-специалистов, причем существенный, в ряд стран. Степень нуждаемости определяется экспертами примерно в 170 000, а в целом в отрасли занят один миллион человек», — заявил Зубов.
По его словам, в настоящее время IT-компаниям предоставлены существенные преференции в области налогов, в том числе других обязательных платежей. При этом есть и ряд требований, когда IT-организации должны 90% своей деятельности осуществлять в этой области, добавил Зубов.
В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в Россию вернулись около 85% IT-специалистов, уехавших из страны в последнее время. По его словам, меры, принятые правительством в связи со сложившейся ситуацией, – это «оперативные ответы на возникающие вызовы». По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в марте Россию покинули 50 000–70 000 IT-специалистов, а в апреле уехали еще 70 000–100 000 человек.
На фоне оттока IT-специалистов из России после начала военной спецоперации на Украине власти приняли меры поддержки сотрудников отрасли. В частности, они могут получить отсрочку от призыва в армию и оформить ипотеку на льготных условиях.