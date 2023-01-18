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Уведомления «Госуслуг» и оплата штрафов ГИБДД стали доступны во «ВКонтакте»

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Уведомления портала «Госуслуги», а также оплата штрафов ГИБДД теперь доступны через соцсеть «ВКонтакте», сообщила пресс-служба Минцифры в своем Telegram-канале.

«Получать сообщения о назначенных выплатах и пенсиях, ходе исполнительного производства или назначенных штрафах ГИБДД теперь можно через социальную сеть "ВКонтакте" и "VK Мессенджер», – говорится в сообщении.

Наряду с этим граждане смогут оплачивать штрафы ГИБДД во «ВКонтакте» без комиссии через систему быстрых платежей (СБП). Сведения о платеже будут загружаться автоматически. Изучить постановление о штрафе и посмотреть фото нарушения пользователь сможет в личном кабинете «Госуслуг», уточнили в Минцифры.

В ведомстве объяснили алгоритм подключения оповещений. Сперва пользователю в профиле «Госуслуг» необходимо зайти в раздел «Связанные аккаунты», затем напротив значка «Вконтакте» нажать «Подключить» или отсканировать код. Потом нужно разрешить соцсети отправлять уведомления от официальной страницы «Госуслуг».

«Подтверждение о подключении придет push-уведомлением от "Госуслуг" или от официального сообщества "Госуслуг" во «ВКонтакте», – добавили в ведомстве. Для проверки подключения нужно зайти в «Связанные аккаунты» портала. Там же можно отключить оповещения, добавили в Минцифры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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