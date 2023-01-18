Уведомления «Госуслуг» и оплата штрафов ГИБДД стали доступны во «ВКонтакте»

«Подтверждение о подключении придет push-уведомлением от "Госуслуг" или от официального сообщества "Госуслуг" во «ВКонтакте», – добавили в ведомстве. Для проверки подключения нужно зайти в «Связанные аккаунты» портала. Там же можно отключить оповещения, добавили в Минцифры.