Уведомления «Госуслуг» и оплата штрафов ГИБДД стали доступны во «ВКонтакте»
Уведомления портала «Госуслуги», а также оплата штрафов ГИБДД теперь доступны через соцсеть «ВКонтакте», сообщила пресс-служба Минцифры в своем Telegram-канале.
«Получать сообщения о назначенных выплатах и пенсиях, ходе исполнительного производства или назначенных штрафах ГИБДД теперь можно через социальную сеть "ВКонтакте" и "VK Мессенджер», – говорится в сообщении.
Наряду с этим граждане смогут оплачивать штрафы ГИБДД во «ВКонтакте» без комиссии через систему быстрых платежей (СБП). Сведения о платеже будут загружаться автоматически. Изучить постановление о штрафе и посмотреть фото нарушения пользователь сможет в личном кабинете «Госуслуг», уточнили в Минцифры.
В ведомстве объяснили алгоритм подключения оповещений. Сперва пользователю в профиле «Госуслуг» необходимо зайти в раздел «Связанные аккаунты», затем напротив значка «Вконтакте» нажать «Подключить» или отсканировать код. Потом нужно разрешить соцсети отправлять уведомления от официальной страницы «Госуслуг».
«Подтверждение о подключении придет push-уведомлением от "Госуслуг" или от официального сообщества "Госуслуг" во «ВКонтакте», – добавили в ведомстве. Для проверки подключения нужно зайти в «Связанные аккаунты» портала. Там же можно отключить оповещения, добавили в Минцифры.