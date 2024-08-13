США и Германия обезвредили хакерскую группировку Dispossessor

В 2023 г. хакеры заработали на вымогательстве более $1 млрд, писало агентство «РИА Новости» со ссылкой на исследование Positive Technologies. По оценкам аналитиков, это стало самым высоким показателем за всю историю. Больше всех от таких действий страдали медицинские организации – каждая пятая атака на компании из этой отрасли была проведена с использованием вымогательских программ.