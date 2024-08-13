США и Германия обезвредили хакерскую группировку Dispossessor
Спецслужбы США, Германии и Великобритании обезвредили группировку хакеров-вымогателей Radar/Dispossessor, сообщила пресс-служба федерального бюро расследований (ФБР) США.
Порядка 18 северов хакеров были обнаружены в ФРГ, по три – в США и Великобритании. Также были заблокированы восемь мошеннических доменов в США и один мошеннический домен в Германии.
Группировка Radar/Dispossessor была создана в августе 2023 г. хакером под псевдонимом Brain. Как отмечают в ФБР, группировка быстро превратилась во влиятельную на международном уровне группу вымогателей, атакующую малые и средние предприятия и организации из секторов производства, разработки, образования, здравоохранения, финансовых услуг и транспорта.
Для своих атак они использовали программы-вымогатели, блокирующие доступ к системе пользователям до получения выкупа.
В 2023 г. хакеры заработали на вымогательстве более $1 млрд, писало агентство «РИА Новости» со ссылкой на исследование Positive Technologies. По оценкам аналитиков, это стало самым высоким показателем за всю историю. Больше всех от таких действий страдали медицинские организации – каждая пятая атака на компании из этой отрасли была проведена с использованием вымогательских программ.
«Ведомости» со ссылкой на аналитиков ГК InfoWatch писали, что число утечек данных, содержащих коммерческую тайну, ноу-хау и документы служебного пользования, из систем производственных организаций и телекомкомпаний в 2023 г. заметно возросло. При этом, наоборот, снизилось количество утечек персональных данных во всех отраслях.