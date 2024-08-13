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США и Германия обезвредили хакерскую группировку Dispossessor

Ведомости

Спецслужбы США, Германии и Великобритании обезвредили группировку хакеров-вымогателей Radar/Dispossessor, сообщила пресс-служба федерального бюро расследований (ФБР) США.

Порядка 18 северов хакеров были обнаружены в ФРГ, по три – в США и Великобритании. Также были заблокированы восемь мошеннических доменов в США и один мошеннический домен в Германии.

Группировка Radar/Dispossessor была создана в августе 2023 г. хакером под псевдонимом Brain. Как отмечают в ФБР, группировка быстро превратилась во влиятельную на международном уровне группу вымогателей, атакующую малые и средние предприятия и организации из секторов производства, разработки, образования, здравоохранения, финансовых услуг и транспорта.

Для своих атак они использовали программы-вымогатели, блокирующие доступ к системе пользователям до получения выкупа.

В 2023 г. хакеры заработали на вымогательстве более $1 млрд, писало агентство «РИА Новости» со ссылкой на исследование Positive Technologies. По оценкам аналитиков, это стало самым высоким показателем за всю историю. Больше всех от таких действий страдали медицинские организации – каждая пятая атака на компании из этой отрасли была проведена с использованием вымогательских программ.

«Ведомости» со ссылкой на аналитиков ГК InfoWatch писали, что число утечек данных, содержащих коммерческую тайну, ноу-хау и документы служебного пользования, из систем производственных организаций и телекомкомпаний в 2023 г. заметно возросло. При этом, наоборот, снизилось количество утечек персональных данных во всех отраслях. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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