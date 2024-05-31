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Хакеры переключились с краж персональных данных на промышленные ноу-хау

Эксперты считают, что индустрия уделяет слишком мало внимания кибербезопасности
Мария Арялина
Лиана Липанова
Краденые коммерческие секреты хакеры могут выгодно продать конкурентам/ Freepik

Количество утечек данных, содержащих коммерческую тайну, ноу-хау и документы служебного пользования, из систем производственных организаций и телекомкомпаний в 2023 г. заметно возросло. При этом, наоборот, снизилось количество утечек персональных данных (ПД) во всех отраслях. К такому выводу пришли аналитики ГК InfoWatch в отчете «Утечки информации в избранных отраслях в 2023 г.» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Рост интереса злоумышленников к предприятиям тяжелой промышленности подтверждают и эксперты киберразведки Solar AURA.

Из отчета InfoWatch следует, что при атаках на российские промышленные предприятия коммерческая тайна становилась целью злоумышленников в 2023 г. почти в половине случаев (48%). Годом ранее на этот сегмент приходилось 29,2% атак. У IT-компаний и телекомоператоров доля утечек коммерческой информации выросла с 7,9 до 13,2%. При этом доля утечек ПД снизилась в промышленности с 33,3 до 28%, а в IT и телекомсегменте – с 97 до 76%, говорится в исследовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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