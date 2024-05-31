Хакеры переключились с краж персональных данных на промышленные ноу-хау

Из отчета InfoWatch следует, что при атаках на российские промышленные предприятия коммерческая тайна становилась целью злоумышленников в 2023 г. почти в половине случаев (48%). Годом ранее на этот сегмент приходилось 29,2% атак. У IT-компаний и телекомоператоров доля утечек коммерческой информации выросла с 7,9 до 13,2%. При этом доля утечек ПД снизилась в промышленности с 33,3 до 28%, а в IT и телекомсегменте – с 97 до 76%, говорится в исследовании.