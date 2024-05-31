Хакеры переключились с краж персональных данных на промышленные ноу-хау

Хакеры переключились с краж персональных данных на промышленные ноу-хауЭксперты считают, что индустрия уделяет слишком мало внимания кибербезопасности
Количество утечек данных, содержащих коммерческую тайну, ноу-хау и документы служебного пользования, из систем производственных организаций и телекомкомпаний в 2023 г. заметно возросло. При этом, наоборот, снизилось количество утечек персональных данных (ПД) во всех отраслях. К такому выводу пришли аналитики ГК InfoWatch в отчете «Утечки информации в избранных отраслях в 2023 г.» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Рост интереса злоумышленников к предприятиям тяжелой промышленности подтверждают и эксперты киберразведки Solar AURA.
Из отчета InfoWatch следует, что при атаках на российские промышленные предприятия коммерческая тайна становилась целью злоумышленников в 2023 г. почти в половине случаев (48%). Годом ранее на этот сегмент приходилось 29,2% атак. У IT-компаний и телекомоператоров доля утечек коммерческой информации выросла с 7,9 до 13,2%. При этом доля утечек ПД снизилась в промышленности с 33,3 до 28%, а в IT и телекомсегменте – с 97 до 76%, говорится в исследовании.