В России могут увеличить количество орбитальных спутников до 1200

Фокус господдержки будет сделан на расширении спутниковых группировок различного назначения, говорил в мае Мантуров на заседании в Госдуме. Для усиления позиций РФ в космосе, как отмечал он, по поручению президента готовится профильный национальный проект. Кроме того, власти будут поддерживать создание новых ракет-носителей на альтернативных видах топлива, в том числе многоразового использования.