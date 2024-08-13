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В России могут увеличить количество орбитальных спутников до 1200

Ведомости

Власти России могут увеличить количество спутников орбитальных группировок до 1200 единиц до 2030 г., сообщает правительство со ссылкой на слова первого вице-премьера Дениса Мантурова.

«В горизонте до 2030 г. нам необходимо увеличить количество спутников орбитальных группировок до 1200 единиц. Довести суммарное число пусков с российских космодромов до 56 в год», – сказал Мантуров.

По его словам, начать развертывание собственной орбитальной станции необходимо не позднее 2027 г. 8 июня первый вице-премьер заявлял, что России в космосе необходимо не отставать от других стран и стараться выходить на новые рубежи.

Орбитальные группировки государству развивать будет сложно без поддержки частного бизнеса, добавил Мантуров. По его словам, России необходимо создание собственной космической орбитальной станции, чтобы страна сохраняла лидерство как космическая держава. Он также упомянул планируемый старт российской пилотируемой миссии на Луну.

Фокус господдержки будет сделан на расширении спутниковых группировок различного назначения, говорил в мае Мантуров на заседании в Госдуме. Для усиления позиций РФ в космосе, как отмечал он, по поручению президента готовится профильный национальный проект. Кроме того, власти будут поддерживать создание новых ракет-носителей на альтернативных видах топлива, в том числе многоразового использования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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