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DLBI: в сеть слили данные клиентов Burger King

Ведомости

Персональные данные клиентов сети ресторанов быстрого питания Burger King попали в открытый доступ. Об этом сообщает сервис поиска утечек и мониторинга даркнета DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence).

Всего в сеть утекли, как утверждается, 5 627 676 строк информации за период времени с 31 мая 2018 г. по 25 августа 2024 г. Данные содержат имена, телефоны (4 886 993 уникальных номера), адреса электронной почты (3 163 628 уникальных адресов), дату рождения, пол, город, любимую категорию/блюдо, дату заказа клиентов. Скорее всего, данные могли быть получены из мобильного приложения.

Представитель Burger King сообщил «Ведомостям», что в результате хакерской атаки на платформу автоматизации маркетинга Mindbox в открытом доступе предположительно появились персональные данные пользователей нескольких компаний, в числе которых могут быть данные клиентов Burger King.

«Burger King подтверждает, что среди персональных данных, достоверность которых уточняется, отсутствует информация о платежных реквизитах: открытая информация о транзакциях не передается и не хранится у третьих лиц. Платформа Mindbox и иные третьи лица не имеет доступа к личным паспортным и платежным данным клиентов сети», – подчеркнул он.

5 марта Государственная техническая служба в Казахстане обнаружила утечку данных клиентов МФО «Займер» (ТОО «МФО «Робокэш.кз»), сообщило минцифры Казахстана. В общей сложности в открытый доступ попали 36 млн данных клиентов МФО, «функционирующих на платформе Robo.finance», в том числе россиян. Уточняется, что у «Займера» объем утечки данных российских клиентов составил 16,8 млн, у «А Деньги» – 6,8 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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