DLBI: в сеть слили данные клиентов Burger King
Персональные данные клиентов сети ресторанов быстрого питания Burger King попали в открытый доступ. Об этом сообщает сервис поиска утечек и мониторинга даркнета DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence).
Всего в сеть утекли, как утверждается, 5 627 676 строк информации за период времени с 31 мая 2018 г. по 25 августа 2024 г. Данные содержат имена, телефоны (4 886 993 уникальных номера), адреса электронной почты (3 163 628 уникальных адресов), дату рождения, пол, город, любимую категорию/блюдо, дату заказа клиентов. Скорее всего, данные могли быть получены из мобильного приложения.
Представитель Burger King сообщил «Ведомостям», что в результате хакерской атаки на платформу автоматизации маркетинга Mindbox в открытом доступе предположительно появились персональные данные пользователей нескольких компаний, в числе которых могут быть данные клиентов Burger King.
«Burger King подтверждает, что среди персональных данных, достоверность которых уточняется, отсутствует информация о платежных реквизитах: открытая информация о транзакциях не передается и не хранится у третьих лиц. Платформа Mindbox и иные третьи лица не имеет доступа к личным паспортным и платежным данным клиентов сети», – подчеркнул он.
5 марта Государственная техническая служба в Казахстане обнаружила утечку данных клиентов МФО «Займер» (ТОО «МФО «Робокэш.кз»), сообщило минцифры Казахстана. В общей сложности в открытый доступ попали 36 млн данных клиентов МФО, «функционирующих на платформе Robo.finance», в том числе россиян. Уточняется, что у «Займера» объем утечки данных российских клиентов составил 16,8 млн, у «А Деньги» – 6,8 млн.