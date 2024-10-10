DLBI: в сеть слили данные клиентов Burger King

«Burger King подтверждает, что среди персональных данных, достоверность которых уточняется, отсутствует информация о платежных реквизитах: открытая информация о транзакциях не передается и не хранится у третьих лиц. Платформа Mindbox и иные третьи лица не имеет доступа к личным паспортным и платежным данным клиентов сети», – подчеркнул он.