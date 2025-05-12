Корпорация Google обновила логотип впервые за 10 лет
Американская корпорация Google впервые за 10 лет сменила свой логотип. Первым об этом сообщил портал 9to5google.
Компания заменила четкие цветовые секции на размытые, но сохранила прежний шрифт. Обновленный логотип уже доступен на iOS в приложении Google Search и его бета-версии для Android.
В предыдущий раз Google представила новый свой логотип 1 сентября 2015 г. В отличие от прежнего, в нем использовался шрифт без засечек и более мягкие цвета. В общей сложности компания меняла логотип семь раз.
Google был основан в 1998 г. студентами магистратуры Стэнфордского университета Ларри Пейджем и Сергеем Брином. Они начали разработку проекта в 1996 г. и изначально назвали поисковую систему BackRub. Позднее название изменили на Google – это отсыл к числу «гугол» (googol) – единице с сотней нулей.