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Корпорация Google обновила логотип впервые за 10 лет

Ведомости

Американская корпорация Google впервые за 10 лет сменила свой логотип. Первым об этом сообщил портал 9to5google.

Компания заменила четкие цветовые секции на размытые, но сохранила прежний шрифт. Обновленный логотип уже доступен на iOS в приложении Google Search и его бета-версии для Android.

В предыдущий раз Google представила новый свой логотип 1 сентября 2015 г. В отличие от прежнего, в нем использовался шрифт без засечек и более мягкие цвета. В общей сложности компания меняла логотип семь раз.

Google был основан в 1998 г. студентами магистратуры Стэнфордского университета Ларри Пейджем и Сергеем Брином. Они начали разработку проекта в 1996 г. и изначально назвали поисковую систему BackRub. Позднее название изменили на Google – это отсыл к числу «гугол» (googol) – единице с сотней нулей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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