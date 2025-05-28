Apple проведет ребрендинг линейки операционных систем

«Ведомости» в ноябре 2024 г. писали, что Apple вернулась в тройку лидеров по интернет-продажам смартфонов в России. За 10 месяцев 2024 г. было продано 1,3 млн iPhone, что на 39% больше, чем в тот же период прошлого года. В онлайн-продажах доля бренда увеличилась в годовом выражении на 2 п. п. до 12% от общего числа проданных устройств.