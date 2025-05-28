Apple проведет ребрендинг линейки операционных систем

Apple проведет ребрендинг линейки операционных системНовый iOS могут представить под номером 26
Американская корпорация Apple поменяет маркировку своей линейки операционных систем – их будут маркировать номером следующего года. Об этом пишет Bloomberg.
Следующая операционная система на iPhone может быть представлена под названием iOS 26 вместо iOS 18, пишет агентство. Изменение коснется не только смартфонов, но и всей линейки ОС – компьютеров, ноутбуков, умных часов, планшетов и др.
«Apple вносит изменения, чтобы обеспечить единообразие своего бренда и отойти от подхода, который может сбивать с толку клиентов и разработчиков», – говорится в материале. Например, ОС различных гаджетов имеют разные номера, поскольку их первые версии дебютировали в разное время.
Официально о ребрендинге в Apple не объявляли, представитель корпорации не стал отвечать на вопросы агентства.
«Ведомости» в ноябре 2024 г. писали, что Apple вернулась в тройку лидеров по интернет-продажам смартфонов в России. За 10 месяцев 2024 г. было продано 1,3 млн iPhone, что на 39% больше, чем в тот же период прошлого года. В онлайн-продажах доля бренда увеличилась в годовом выражении на 2 п. п. до 12% от общего числа проданных устройств.
27 мая аналитики CDEK.Shopping представили статистику, согласно которой iPhone 15 стал самой популярной моделью Apple в России за три года. Согласно исследованию, в 2023 и 2024 гг. iPhone 15 был на первом месте по продажам телефонов Apple. На долю модели пришлось 5% и 14% соответственно от всех смартфонов американской компании, реализованных в эти годы.