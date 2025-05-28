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Apple проведет ребрендинг линейки операционных систем

Новый iOS могут представить под номером 26
Ведомости

Американская корпорация Apple поменяет маркировку своей линейки операционных систем – их будут маркировать номером следующего года. Об этом пишет Bloomberg.

Следующая операционная система на iPhone может быть представлена под названием iOS 26 вместо iOS 18, пишет агентство. Изменение коснется не только смартфонов, но и всей линейки ОС – компьютеров, ноутбуков, умных часов, планшетов и др.

«Apple вносит изменения, чтобы обеспечить единообразие своего бренда и отойти от подхода, который может сбивать с толку клиентов и разработчиков», – говорится в материале. Например, ОС различных гаджетов имеют разные номера, поскольку их первые версии дебютировали в разное время.

Официально о ребрендинге в Apple не объявляли, представитель корпорации не стал отвечать на вопросы агентства.

«Ведомости» в ноябре 2024 г. писали, что Apple вернулась в тройку лидеров по интернет-продажам смартфонов в России. За 10 месяцев 2024 г. было продано 1,3 млн iPhone, что на 39% больше, чем в тот же период прошлого года. В онлайн-продажах доля бренда увеличилась в годовом выражении на 2 п. п. до 12% от общего числа проданных устройств. 

27 мая аналитики CDEK.Shopping представили статистику, согласно которой iPhone 15 стал самой популярной моделью Apple в России за три года. Согласно исследованию, в 2023 и 2024 гг. iPhone 15 был на первом месте по продажам телефонов Apple. На долю модели пришлось 5% и 14% соответственно от всех смартфонов американской компании, реализованных в эти годы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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