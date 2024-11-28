Бывший дистрибутор Apple в России запустил премиальный бренд аксессуаров

Бывший официальный дистрибутор техники Apple – сеть магазинов restore: (принадлежит Inventive Retail Group) начнет выпускать аксессуары для электроники под собственным брендом. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. На первом этапе в линейку войдут 25 наименований: беспроводные зарядки и зарядные устройства 3-в-1, позволяющие одновременно заряжать смартфон, наушники и часы, сетевые адаптеры, зарядные станции и кабели, поддерживающие высокую скорость зарядки, ремешки для Apple Watch и чехлы на «яблочные» смартфоны, перечислил он.