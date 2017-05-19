Коммерческие автомобили
Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: Узел за 1,5 млрд

«Исузу рус» предстоит потратить минимум 1,5 млрд руб., чтобы остаться в программе господдержки

Скорее всего для нее потребуется локализация ключевого узла

Проект расширения производства «Исузу рус» (бывшее паритетное СП «Соллерс-Исузу», сейчас 74% – у Isuzu Motors Ltd., 26% – у Sojitz Corp.) с 5000 до 10 000 грузовых машин (шасси) в год, анонсированный в апреле, обойдется минимум в 1,5 млрд руб., рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Фабрис Горлье. По его словам, проект, рассчитанный на три года, включает и организацию выпуска в России одного из ключевых узлов – либо двигателя, либо коробки передач, решение пока не принято.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике