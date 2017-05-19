«Исузу рус» предстоит потратить минимум 1,5 млрд руб., чтобы остаться в программе господдержки

Проект расширения производства «Исузу рус» (бывшее паритетное СП «Соллерс-Исузу», сейчас 74% – у Isuzu Motors Ltd., 26% – у Sojitz Corp.) с 5000 до 10 000 грузовых машин (шасси) в год, анонсированный в апреле, обойдется минимум в 1,5 млрд руб., рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Фабрис Горлье. По его словам, проект, рассчитанный на три года, включает и организацию выпуска в России одного из ключевых узлов – либо двигателя, либо коробки передач, решение пока не принято.

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