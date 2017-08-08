Продажи новых автомобилей растут третий месяц подряд

Двузначный рост рынка продолжается третий месяц подряд Е. Разумный / Ведомости

В июле 2017 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей увеличились на 18,6% год к году до 129 685 штук, отчиталась Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Но по сравнению с июнем продажи сократились на 8,1%. Больше было продано и в марте 2017 г. – 137 894 штук.

Двузначный рост рынка продолжается третий месяц подряд, причем он не ослабел даже с наступлением пика сезона отпусков, отмечает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. «Кажется, наконец проснулись покупатели из среднего класса, ободренные оптимистичными экономическими прогнозами и оценившие пакет государственной поддержки продаж», - считает Шрайбер.

Двузначное ускорение восстановления на рынке идет в том числе за счет низкой базы июля 2016 г., напоминает аналитик « ВТБ капитала» Владимир Беспалов. В прошлом году за этот месяц реализовано 109 410 машин, или на 16,6% меньше год к году, – на тот момент это был самый низкий показатель июля c 2006 г. (более ранних данных нет).

По итогам первых семи месяцев 2017 г. продажи автомобилей выросли на 8,5% до 848 214 штук, согласно АЕБ.

На этот раз уверенно росла вся десятка лидеров: Lada (22%), Kia (37%), Hyundai (11%), Renault (20%), Toyota (12%), Volkswagen (24%), Nissan (20%), Skoda (14%), ГАЗ (16%) и Ford (24%). С начала года все эти марки показали плюс, кроме Nissana – его продажи остались на уровне 2016 г. Рынок отреагировал ощутимым ростом на запуск 17 июля новых программ субсидирования спроса – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», считает PR-директор компании «Рольф» Светлана Браницкая. По ее данным, в июле до трети автокредитов клиенты «Рольфа» взяли с использованием этих двух программ. Кроме того, в июле на рынок вышли обновленные модели-бестселлеры – Mazda CX-5 и Kia Rio, а в массовом сегменте особенно заметен эффект отложенного спроса, напоминает заместитель председателя правления ГК «Автоспеццентр» Александр Зиновьев.

Июль стал благоприятным месяцем и для премиальных марок, хотя до сих пор рост продаж демонстрировали только массовые бренды: Mercedes-Benz продано на 4% больше, BMW – на 12%, Lexus – на16%, Land Rover, Infiniti и Porsche выросли на 25%, 17% и 8% соответственно. Осенью 2017 г. спрос на премиальные бренды может быть вызван начавшимся ослаблением курса рубля, считает Браницкая.

Говорить о восстановлении премиального сегмента пока рано, хотя продажи многих брендов растут, считает председатель правления АГ «Авилон» Андрей Павлович. Стагнация в премиальном сегменте в целом обусловлена более высокой базой в предыдущие года, среднеценовые марки упали гораздо сильнее, поэтому им сейчас есть куда расти, указывает руководитель экспертно-аналитического управления ГК «Автомир» Артем Зябин.

По мнению Шрайбера, 2017 г. может стать поворотным для индустрии. Как будет вести себя рынок дальше, зависит от того, как будут повышаться цены на автомобили, считает Беспалов. Осенью 2017 г. рынок вряд ли продолжит расти такими же темпами, считает он: база второй половины 2016 г. была довольно неплохая. Однако, отмечает Беспалов, рынок восстанавливается лучше прогнозов на начало 2017 г.: тогда рост в 10% считался крайне оптимистичным. Ждать взрыва рынка, как в 2000-х, не приходится, замечает Зябин: автобизнес не живет отдельно от всей экономики – при прогнозируемом росте ВВП в 1-1,5% можно рассчитывать максимум на 10-15%-ный рост авторынка.

Все же Зиновьев надеется, что вторая половина года будет удачнее минувшей. Этому, по его мнению, должен способствовать изменившийся настрой покупателей, осознавших «новую экономическую реальность», и более-менее стабильные цены на нефть и курсы рубля по отношению к мировым валютам. Люди переходят от сберегательной модели поведения к наращиванию потребления, добавляет Зябин.