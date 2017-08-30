Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Кроссоверы уехали за границу
Toyota увеличила экспорт автомобилей из России на 80%
После падения продаж в страны СНГ автопроизводители рассчитывают на дальнее зарубежье
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Рост экспорта Toyota обеспечила новая модель
Евгений Егоров / Ведомости
Петербургский завод Toyota в первом полугодии 2017 г. увеличил экспорт автомобилей на 80% до 3003 шт., сообщила представитель компании. Направления прежние – Казахстан и Республика Беларусь. Высокие результаты на заводе объясняют началом производства Toyota RAV4 в августе 2016 г. За полгода завод выпустил 34 465 машин (+112%), включая 18 203 кроссовера RAV4.
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