Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Кроссоверы уехали за границу

Toyota увеличила экспорт автомобилей из России на 80%

После падения продаж в страны СНГ автопроизводители рассчитывают на дальнее зарубежье

Петербургский завод Toyota в первом полугодии 2017 г. увеличил экспорт автомобилей на 80% до 3003 шт., сообщила представитель компании. Направления прежние – Казахстан и Республика Беларусь. Высокие результаты на заводе объясняют началом производства Toyota RAV4 в августе 2016 г. За полгода завод выпустил 34 465 машин (+112%), включая 18 203 кроссовера RAV4.

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