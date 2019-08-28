Как Фердинанд Пьех вывел Volkswagen в лидеры, а его выгнали из компании

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Фердинанд Пьех DPA / TASS

В прошлое воскресенье Фердинанд Пьех обедал с женой в баварском ресторане – и вдруг потерял сознание. К вечеру он умер в больнице. Так закончилась история человека, благодаря которому Audi стала люксовым брендом, Volkswagen Group – крупнейшим автопроизводителем в мире, а еще появились потрясающие машины, от лидера гонок Porsche 917 и роскошного Bugatti Veyron до крохотного Volkswagen Lupo, которому на 100 км нужно менее литра топлива. Того человека, которого выгнала из бизнеса собственная родня.

Вязание против моторов

Фердинанд Пьех – представитель клана Порше – Пьех, родоначальник которого создал Volkswagen Beetle и Porsche. Жизнь Пьеха прошла почти в постоянном конфликте с родственниками, владеющими долями в VW Group, писала Automotive News. Он видел в них скорее помеху, нежели соратников и помощников. Технарь до мозга костей, он высмеивал образование по вальдорфской системе у родственников: мол, они «пели, вязали крючком и играли на флейте», пока он расширял семейное дело.

Но и профессионалы среди родни доставляли Пьеху немало неприятностей. В 2008 г. его кузен Вольфганг, руководивший Porsche, пытался поглотить Volkswagen. Неудачно. Porsche набрала под сделку множество кредитов, оказалась в шатком финансовом положении и сама была поглощена в 2012 г. VW Group под руководством Пьеха.

Война за контроль над автоимперией возобновилась. Исход был неясен, но в конце концов Пьех чуть ли не впервые в жизни проиграл аппаратную битву, когда попытался убрать из гендиректоров VW Group своего бывшего протеже Мартина Винтеркорна. Против Пьеха ополчились и родственники, и даже второй после них крупнейший акционер – федеральная земля Нижняя Саксония, где расположены основные заводы VW Group. Не дожидаясь, пока его официально выгонят, Пьех подал в отставку со всех постов.

Но досаждать родне не перестал.