Статья опубликована в № 4891 от 04.09.2019 под заголовком: Isuzu привезет пикап в Россию
Isuzu готова организовать производство пикапов в России
Конкуренты этого делать не спешат – доля пикапов в продажах машин не превышает 1%
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Для Isuzu Россия – очень важный рынок
ISUZU
После 2023 г. японский автоконцерн Isuzu будет готов организовать производство своих пикапов в России – как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор «Исузу рус» (российская «дочка» Isuzu Motors) Фабрис Горлье. К этому времени ежегодные продажи пикапов Isuzu в России могут достичь 2000–3000 машин в год.
Свой пикап D-Max японский автоконцерн вывел на российский рынок в конце 2016 г. Машина стоит от 2 145 000 руб. В 2019 г. было продано около 400 пикапов, приводит данные представитель компании.
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