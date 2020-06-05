Lamborghini Huracan Evo: Урок игры на акселераторе

К эргономике надо привыкнуть. Пилоту и штурману (тут как-то неуместно говорить о пассажире) лучше быть людьми компактными, ростом не выше 180 см, телосложения не крупного. Не помешает гибкость: садиться-то надо почти на землю, желательно не приложившись затылком о крышу (высота Huracan Evo всего 1165 мм). Кресло захватывает плотно, но пояснице недостает подпора. Селектора трансмиссии (7-ступенчатого «робота» LDF с двойным сцеплением) нет: чтобы включить Drive, нужно потянуть на себя правый подрулевой лепесток, а вот задний ход и парковка включаются уже на центральном тоннеле. Нет и подрулевых рычажков – их функции перенесены на рулевое колесо. Если увидите, что Lamborghini перед вами перестроился, не мигнув поворотниками, поверьте, это не от хамства, а потому, что включать их не очень удобно. А на треке они вовсе не нужны: функция эта второстепенная, в отличие от лепестков переключения передач, которым никакие подрулевые рычажки уже не мешают. Но вообще-то это смешные претензии – если мы пересели с велосипеда на самолет, то управляться он должен как-то иначе.