Lamborghini Huracan Evo: Урок игры на акселераторе

Lamborghini Huracan Evo: Урок игры на акселераторе640-сильный спорткар покоряет динамикой, отточенной управляемостью и звуком атмосферного двигателя
Я его боюсь. Точнее, боюсь себя, когда сажусь за руль. Перед тем, как открыть фирменный красный предохранитель (опасность!) над кнопкой пуска двигателя, полезно подумать: мы не в «Форсаже», я не Вин Дизель и не Джейсон Стэтем (и уж тем более не их дублеры-каскадеры). Но нажимаешь на кнопку – и всё, предохранители срывает, – жаль, что на приборной панели нет датчика уровня адреналина.
Он злой как черт. В пробке он недовольно бурчит, заглушая соседний «Камаз» и давая понять всем вокруг, что сейчас их порвет, только дайте волю. А на разгоне ревет так, что сдувает с левой полосы любого. Ему всегда уступают, стоит только мигнуть поворотником. На него оборачиваются все, включая маленьких детей, видевших такие машинки только игрушечными. Подростки на скутере, остановившись рядом, смущенно попросили: «А можете газануть?»
Могу. Но в пол-педали. Чтобы в радиусе километра кого-нибудь не хватил родимчик.
Ну ладно, стоит оговориться, что мы на нем почти не гоняли (насколько можно на нем не гонять) – для этого нужны трек и навыки профессионального пилота. Целью теста было скорее проверить, насколько 640-сильный Lamborghini Huracan Evo подходит для дорог общего пользования и эксплуатации в режиме обычного автомобиля. Хотя какой он обычный. Эти стремительные формы, взрезанные замысловатыми многоугольниками, – не только образец гармонии, но и триумф аэродинамики: на Huracan Evo почти не липнет грязь! Все дни теста в Москве и Подмосковье шли дожди, на дорогах была слякоть, но Lamborghini остался ярко-оранжевым – самым заметным и самым красивым автомобилем в любом потоке.
Салон тоже не спутаешь ни с чем. Повсюду фирменные соты-шестиугольники, такие же, как в задней решетке, прикрывающей бочонок глушителя – эту форму повторяют воздуховоды, приборная панель, оранжевая прострочка на креслах, накладка ступицы руля, декоративные элементы торпедо, иконки мультимедийной системы и еще множество мелочей, например, красный замок-предохранитель над кнопкой «старт/стоп».
К эргономике надо привыкнуть. Пилоту и штурману (тут как-то неуместно говорить о пассажире) лучше быть людьми компактными, ростом не выше 180 см, телосложения не крупного. Не помешает гибкость: садиться-то надо почти на землю, желательно не приложившись затылком о крышу (высота Huracan Evo всего 1165 мм). Кресло захватывает плотно, но пояснице недостает подпора. Селектора трансмиссии (7-ступенчатого «робота» LDF с двойным сцеплением) нет: чтобы включить Drive, нужно потянуть на себя правый подрулевой лепесток, а вот задний ход и парковка включаются уже на центральном тоннеле. Нет и подрулевых рычажков – их функции перенесены на рулевое колесо. Если увидите, что Lamborghini перед вами перестроился, не мигнув поворотниками, поверьте, это не от хамства, а потому, что включать их не очень удобно. А на треке они вовсе не нужны: функция эта второстепенная, в отличие от лепестков переключения передач, которым никакие подрулевые рычажки уже не мешают. Но вообще-то это смешные претензии – если мы пересели с велосипеда на самолет, то управляться он должен как-то иначе.
И все-таки, как насчет практичности? Вот, например, багажник. Понятно, что наши люди в булочную на Lamborghini не ездят, но что делать, если в самоизоляции на даче это единственный способ добраться до ближайшей «Пятерочки»? Ладно, открываем капот, оцениваем 100-литровую узкую нишу: продукты на неделю сюда, пожалуй, не поместятся, но на пару дней – вполне. Есть еще маленькая полка за спинками сидений, туда можно пристроить два небольших рюкзака. А всю заднюю часть Huracan занимает, конечно, огромный атмосферный двигатель V10 объемом 5,2 л. При этом сухая масса Huracan Evo – всего 1422 кг, так что энерговооруженность – фантастическая. По данным производителя, до 100 км/ч суперкар разгоняется за 2,9 с, до 200 км/ч – за 9 с, а максимальная скорость автомобиля – безумные 325 км/ч.
Самый болезненный в обыденной эксплуатации вопрос – дорожный просвет и профиль шин. Huracan Evo почти лежит на земле, опираясь на 20-дюймовые «катки», обутые в резину Pirelli P Zero размерностью 245/30 спереди и 305/30 сзади. Переползет ли он жирного «лежачего полицейского» перед шлагбаумом дачного поселка?
Переползет! Для этого нужно потянуть один из рычажков на центральной консоли и слегка приподнять переднюю часть кузова специальной гидравлической системой в подвеске. Но если в салоне два человека весом по 80 кг, при переезде преграды, положенной сельскими дорожниками без особого пиетета к стандартам, что-то снизу все же царапает.
А вообще-то я думал, что подвеска будет жестче. На неровной дороге Huracan, конечно, изрядно потряхивает, но сильнее при медленной езде. Стоит разогнаться хотя бы до 80 км/ч, и асфальт как будто разглаживается. Но ощущение «выше скорость – меньше ям», увы, обманчиво: в одной из выбоин с острой кромкой я надорвал переднюю шину и слегка поцарапал диск.
Про динамику и управляемость полноприводного шасси могу только выдохнуть: вау! Рулевое управление – циркульной точности, разгон – ураган. Но в режиме по умолчанию – он называется Strada («Дорога») – Huracan Evo пытается делать вид, будто он обычный автомобиль: реакции на акселератор сильно придушены, едешь вяло, на тахометре 1000-1500 об/мин. Пока не продавишь педаль в кикдаун. Тут происходит что-то похожее на эпизоды в комиксах, когда герой внезапно показывает суперспособности: только что мы просто ехали, а теперь, похоже, взлетаем. Спину вжимает в кресло, уши разрывает рев, стрелка тахометра взмывает к красной зоне – 8500 об/мин! В режиме Sport таких контрастов нет: педаль акселератора становится точной и чувствительной едва ли не эротически. На ней хочется играть как на музыкальном инструменте – звук выхлопа уже не просто громкий, но невероятно драматичный: при сбросе оборотов глушитель отстреливается короткими очередями, при резком торможении выдает почти что концерт Карлхайнца Штокхаузена. А самый злобный режим – Corsa («Гонка»), практически отключающий систему стабилизации и позволяющий срывать автомобиль в глубокий занос, – на дорогах общего пользования лучше не активировать: это уже вопрос самосохранения. Sport показался мне идеальным балансом адреналина и безопасности.
Об акустическом комфорте говорить почти не приходится: шумоизоляция – это дополнительный вес, а настоящий спортсмен не может позволить себе ничего лишнего. По днищу и колесным аркам звонко барабанит дорожная грязь, но все заглушает звук мотора. Это правильно и честно – Lamborghini Huracan Evo ни на секунду не дает забыть, что он не игрушка, а спортивный снаряд. Сама возможность послушать в нем музыку не вяжется со спартанским характером автомобиля, единственной музыкой в котором должен быть дикий и страшный голос двигателя.
Тем не менее акустическая система тут вполне приличная. Поначалу мне показалось, что звук плоский, но стоило сменить поп-треки на интеллигентный современный джаз, как обнаружились объем и глубина. Это было, конечно, в пробке, когда Huracan Evo автоматически глушил двигатель. А когда потом включал – ну помилуйте, какой уж тут джаз.
Удивительным образом этот хищник оказался не таким уж прожорливым: к финалу теста бортовой компьютер показал расход топлива 14,8 л на 100 км при средней скорости 38 км/ч. Максимальная скорость за время теста (Lamborghini фиксирует и это) была 164 км/ч – то есть мы сдерживались как могли.
В тест-драйве принимал участие Александр Губский