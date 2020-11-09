Bentley с 2030 года будет выпускать автомобили только на электротяге

Bentley с 2030 года будет выпускать автомобили только на электротягеКомпания собирается стать углеродно-нейтральной
Британский производитель люксовых автомобилей Bentley Motors провел 5 ноября презентацию стратегии своего развития под названием Beyond 100 (можно перевести как «После ста» – в 2019 г. компании исполнилось 100 лет). В рамках рассчитанной на ближайшие 10 лет стратегии, представленной председателем правления и генеральным директором компании Адрианом Холлмарком, Bentley собирается к 2030 г. стать углеродно-нейтральной.
Первым шагом по «озеленению» Bentley станет увеличение количества гибридных автомобилей в линейке: сейчас покупателям доступна только гибридная версия внедорожника Bentayga, но в течение года компания обещает представить еще два гибрида. К 2023 г. все модели будут иметь гибридные версии. Затем Bentley намерена отказаться от своего знаменитого 12-цилиндрового бензинового двигателя W12 (четыре блока по три цилиндра).