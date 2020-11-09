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Bentley с 2030 года будет выпускать автомобили только на электротяге

Компания собирается стать углеродно-нейтральной
Илья Виноградов
Первым шагом по «озеленению» Bentley станет увеличение количества гибридных автомобилей в линейке, следующим – представление первого электромобиля в 2025 г. /Bentley

Британский производитель люксовых автомобилей Bentley Motors провел 5 ноября презентацию стратегии своего развития под названием Beyond 100 (можно перевести как «После ста» – в 2019 г. компании исполнилось 100 лет). В рамках рассчитанной на ближайшие 10 лет стратегии, представленной председателем правления и генеральным директором компании Адрианом Холлмарком, Bentley собирается к 2030 г. стать углеродно-нейтральной.

Первым шагом по «озеленению» Bentley станет увеличение количества гибридных автомобилей в линейке: сейчас покупателям доступна только гибридная версия внедорожника Bentayga, но в течение года компания обещает представить еще два гибрида. К 2023 г. все модели будут иметь гибридные версии. Затем Bentley намерена отказаться от своего знаменитого 12-цилиндрового бензинового двигателя W12 (четыре блока по три цилиндра).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных