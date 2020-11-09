Bentley с 2030 года будет выпускать автомобили только на электротяге

Первым шагом по «озеленению» Bentley станет увеличение количества гибридных автомобилей в линейке: сейчас покупателям доступна только гибридная версия внедорожника Bentayga, но в течение года компания обещает представить еще два гибрида. К 2023 г. все модели будут иметь гибридные версии. Затем Bentley намерена отказаться от своего знаменитого 12-цилиндрового бензинового двигателя W12 (четыре блока по три цилиндра).