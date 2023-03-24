Продажи автомобилей на аукционах в России вырастут в 1,5 раза

Продажи автомобилей на аукционах в России вырастут в 1,5 разаЭто вызвано ростом предложения со стороны лизинговых компаний и возросшим спросом дилеров
Продажи легковых автомобилей с пробегом через онлайн-аукционы вырастут в 2023 г. примерно в 1,5 раза. Такой прогноз дали «Ведомостям» опрошенные аукционные площадки. Оборот крупнейших из них при этом вырастет еще больше, в том числе за счет подорожания машин.
В 2022 г. через площадку CarPrice было продано более 20 000 легковых машин с пробегом, оборот по ним составил около 17 млрд руб., говорит директор по развитию компании Кирилл Иванов. По его словам, в 2023 г. ожидается рост на 50% числа проданных через аукцион машин и на 65% выручки по этому сегменту. Примерно 95% автомобилей поступает в CarPrice от физлиц.
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