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Продажи автомобилей на аукционах в России вырастут в 1,5 раза

Это вызвано ростом предложения со стороны лизинговых компаний и возросшим спросом дилеров
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

Продажи легковых автомобилей с пробегом через онлайн-аукционы вырастут в 2023 г. примерно в 1,5 раза. Такой прогноз дали «Ведомостям» опрошенные аукционные площадки. Оборот крупнейших из них при этом вырастет еще больше, в том числе за счет подорожания машин.

В 2022 г. через площадку CarPrice было продано более 20 000 легковых машин с пробегом, оборот по ним составил около 17 млрд руб., говорит директор по развитию компании Кирилл Иванов. По его словам, в 2023 г. ожидается рост на 50% числа проданных через аукцион машин и на 65% выручки по этому сегменту. Примерно 95% автомобилей поступает в CarPrice от физлиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных