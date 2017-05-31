BMW представил арт-кар в виртуальной реальности

BMW Group

О сотрудничестве BMW и Цао Фэй было объявлено три года назад. За это время она поездила по треку вместе с гонщицей Синди Аллеманн, несколько раз посещала штаб-квартиру BMW Group для общения с инженерами, дизайнерами и цифровыми специалистами компании и побывала на заводе концерна, сообщил BMW. «Для меня свет – отражение мысли. (...) Скорость мысли не может быть измерена, и (...) арт-кар ставит под вопрос существование границ человеческого разума. Мы вступаем в новую эру, где мозг непосредственно управляет объектами и где мысли могут передаваться - например, на уровне автоматических операций и искусственного интеллекта. У каких отношений и темпераментов есть ключ к открытию дверей в новую эпоху?» - сказала художница о своей работе

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