Дизайн и технологии

BMW представил арт-кар в виртуальной реальности

Арт-объект создала китайская художница Цао Фэй
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