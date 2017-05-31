BMW представил арт-кар в виртуальной реальности
Арт-объект создала китайская художница Цао Фэй
Арт-кар сделан в формате виртуальной реальности, видео с элементами дополненной реальности можно увидеть через специальное приложение для iPhone
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Работу Цао называют в компании первым в мире цифровым арт-каром. В создании коллекции гоночных машин BMW, которое началось в 1975 г., участвовали звезды современного искусства - Фрэнк Стелла, Рой Лихтенштейн, Энди Уорхол, Роберт Раушенберг, Дэвид Хокни и Джефф Кунс
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Арт-кар получил номер 18, хотя появился позже машины с номером 19, которую создал американский художник Джон Балдессари. Число 18 считается счастливым в китайской культуре, отметила компания. Кузову автомобиля сохранен матовый черный цвет карбона, из которого он изготовлен, на нем есть несколько наклеек - например, с номером машины
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Материальной основой арт-объекта служит BMW M6 GT3, топовая модель в гоночной линейке BMW Motorsport. Art Car № 18 выйдет на трек в Макао, сказал директор BMW Motorsport Йенс Марквардт
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О сотрудничестве BMW и Цао Фэй было объявлено три года назад. За это время она поездила по треку вместе с гонщицей Синди Аллеманн, несколько раз посещала штаб-квартиру BMW Group для общения с инженерами, дизайнерами и цифровыми специалистами компании и побывала на заводе концерна, сообщил BMW. «Для меня свет – отражение мысли. (...) Скорость мысли не может быть измерена, и (...) арт-кар ставит под вопрос существование границ человеческого разума. Мы вступаем в новую эру, где мозг непосредственно управляет объектами и где мысли могут передаваться - например, на уровне автоматических операций и искусственного интеллекта. У каких отношений и темпераментов есть ключ к открытию дверей в новую эпоху?» - сказала художница о своей работе
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«Цао Фэй играет с разными измерениями в своей художественной практике. В мире международного искусства она хорошо известна тем, что в своих работах исследует виртуальные реальности и цифровые платформы, в конечном итоге возвращая свое повествование в аналоговый мир. Неудивительно, что она выбрала одновременно воображаемый и очень конкретный и материальный сценарий», - заявило жюри проекта о работе Цао Фэй
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