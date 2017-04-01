Российское подразделение BMW возглавит бывший финансовый директор

Исполняющим обязанности гендиректора BMW Group Россия станет Максимилиан Келльнер, сообщила компания. Он сменит Елену Смирнову, которая, как стало известно в середине марта, покидает компанию после двух лет работы.

Келльнер работает в концерне BMW более тридцати лет. В Россию он переедет из штаб-квартиры в Мюнхене, где занимал должность вице-президента группы по подержанным автомобилям. Келльнер уже работал в России: с апреля 2014 г. по июль 2016 г. он был финансовым директором BMW Group Россия.

Смирнова ушла «по семейным обстоятельствам», говорится в сообщении компании. «Мы сожалеем о решении госпожи Смирновой покинуть компанию, благодарим ее за вклад, который она внесла в развитие компании за время своей работы, и желаем ей всего наилучшего в будущих начинаниях», приводятся в сообщении слова президента BMW Group в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке Хендрика фон Кюнхайма. У ее преемника «есть весь необходимый опыт и знания о ведении автомобильного бизнеса в России», сказал он.