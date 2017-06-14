Mazda отзывает в России более 4500 машин Mazda 5

Официальный представитель Mazda на российском рынке «Мазда мотор рус» отзывает в России 4531 машину Mazda 5 из-за возможной неисправности подушек безопасности, сообщается на сайте Росстандарта. Отзыву подлежат автомобили, проданные с февраля 2005 г. по сентябрь 2010 г.

«Причиной отзыва автомобилей марки Mazda 5 является установленный в качестве аксессуара выключатель подушек безопасности переднего пассажира, боковая подушка и/или шторка безопасности могут не сработать надлежащим образом в случае бокового столкновения, если при установке выключателя параметры конфигурации автомобиля не были обновлены надлежащим образом», - говорится в сообщении.

На машинах, попавших под отзыв, будет бесплатно выполнена проверка, в случае если на автомобиле установлен выключатель подушек безопасности переднего пассажира, специалисты обновят параметры блока управления системой пассивной безопасности (SAS).