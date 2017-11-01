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Российский ТЭК верит в победу нефти над электромобилями

Безоговорочный триумф электромобилей над двигателями внутреннего сгорания преувеличен, говорят эксперты топливно-энергетического сектора России - одного из крупнейших производителей нефти в мире. Борьба мировых держав с загрязнением окружающей среды спровоцировала электромобильную революцию, подтолкнув автоконцерны вкладывать десятки миллиардов долларов в создание экологически чистых автомобилей.

«Во многих городах и странах, если включить электрические чайники одновременно, то выбивает пробки, представьте себе, что будет, если все подключат электромобили в девять вечера», - сказал глава аналитического центра ТЭК при Минэнерго Павел Сорокин на конференции рейтингового агентства S&P во вторник. Чтобы электромобили получили массовое развитие, нужно вложить колоссальные средства - это не миллиарды долларов, а триллионы - в переформатирование распределительных сетей, добавил он.

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen планирует вложить более 20 млрд евро в производство экологически чистых автомобилей в надежде представить электроверсии своих моделей к 2030 г. и составить конкуренцию Tesla, первопроходцу в сфере электрокаров. Концерн Daimler заявлял о планах вложить 10 млрд евро в исследования и разработку нескольких моделей электрокаров до 2025 г. По оценкам управляющего директора S&P Марка Щварца, к 2025 г. доля электромобилей займет в новых продажах 5%, а к 2040 году - достигнет 25%.

Такой прогноз имеет право на жизнь, но нужно учитывать, что электромобили имеют спрос в основном в маленьких странах с очень высоким уровнем жизни, который базируется в основном на сторонниках «зеленой» энергетики и последователях моде, сказал Сорокин. «100 лет назад электромобили уже проиграли свою битву двигателям внутреннего сгорания, потому что были неконкурентоспособны по ряду параметров», - напомнил он.

Россия производит 10,9 млн барелей нефти в сутки, находясь в числе лидеров по добыче нефти, и получает существенную часть доходов в бюджет от ее экспорта. Нефть служит сырьем для производства бензина, дизеля, мазута, используемых в качестве топлива.

Электричество сейчас гораздо дешевле бензина, но в структуре стоимости бензина - много налогов, говорит глава департамента стратегии и инноваций Газпромнефти Сергей Вакуленко. «Если вдруг применение углеводородного топлива начнет снижаться, государство от всех этих источников доходов отказаться не сможет, и тогда все это налоговое бремя перейдет на электричество, и экономика электромобилей и обычных автомобилей для потребителя станет более сравнимой даже при нулевой стоимости батареи», - считает он.

По оценкам Вакуленко, сейчас в мире имеются мощности для производства аккумуляторов для примерно 500 000 электромобилей Tesla, к 2020 г. появятся мощности для 3 млн. Но вопрос, насколько быстро будет развиваться производство основных элементов батареи для электромобилей - лития, кобальта, и графита, который в основном производится из нефтяного кокса, говорит Вакуленко.