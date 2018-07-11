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«Коммерсантъ» узнал о планах регистрации новых автомобилей без посещения ГИБДД

Покупатели новых машин у официальных дилеров смогут регистрировать свои транспортные средства без посещения ГИБДД. Эта инициатива содержится в финальной редакции законопроекта «О государственной регистрации транспортных средств», который комитет Госдумы по транспорту рекомендовал к принятию во втором чтении. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа. Второе чтение запланировано на 17 июля, но окончательное решение – за Советом Думы.

Чтобы избавить покупателей от визита в ГИБДД дилерам придется заключить договоры с производителями или представителями автозаводов, а также обзавестись штатом «квалифицированных сотрудников». В этом случае продавец получает статус «специализированной организации» и попадает в спецреестр. Сотрудники салона берут на себя проверку регистрационных данных на автомобиль, передают документы в ГИБДД и изготавливают номера. После получения согласия инспекторов комплект номеров передается покупателю. Услуга будет платной, регулирование предельных тарифов возложено на ФАС.

Новая процедура, по подсчетам издания, может лишить бюджет 4-5 млрд руб. в год, получаемых сейчас от пошлин при регистрации новых автомобилей – около 2000 руб. за каждый из 2-2,5 млн машин в год. Законопроект вводит два новых термина, касающихся госномеров. Государственный регистрационный номер – сочетание букв и цифр, которое будет назначать ГИБДД, и государственный регистрационный знак – металлическая пластина для нанесения символов, которую будут предоставлять изготовители. Фирмы-изготовители попадут в отдельный реестр, к ним будут предъявляться требования по охране спецпродукции. Сейчас номера для автомобилей через тендеры закупает Центр специального назначения в области безопасности движения МВД. Средняя цена номера, по данным полиции, при закупке составляет 400–500 руб.

Из финальной версии законопроекта исчез механизм, позволяющий выбирать красивые сочетания букв и цифр для номеров. В первоначальной редакции документа такая возможность была. Разработать порядок таких аукционов в 2010 г. давал Владимир Путин, работавший тогда премьер-министром. «А нам не хочется рыночных отношений», - заявил изданию решение парламентариев глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.