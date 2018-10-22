Fiat Chrysler продаст бизнес автозапчастей за 6,2 млрд евро
Автоконцерн Fiat Chrysler объявил о сделке с американским инвестфондом CK Holdings по продаже дочерней компании Magneti Marelli, занимающейся производством запчастей для автомобилей. Сумма сделки составит 6,2 млрд евро. Об этом говорится в сообщении Fiat Chrysler.
Стороны планируют закрыть сделку к середине следующего года. В результате объединения двух компаний появится предприятие Magneti Marelli CK Holdings. Ожидается, что выручка объединенной компании будет не менее 15,2 млрд евро. Magneti Marelli CK Holdings возглавит гендиректор японской Calsonic Kansei (принадлежит инвестфонду) Беда Больцениус, в свою очередь, гендиректор Magneti Marelli Эрманно Феррари войдет в совет директоров объединенной компании.
После объявления о сделке акции Fiat Chrysler на бирже в Милане подорожали на 7,2% с момента открытия торгов. Fiat Chrysler не выплачивал акционерам дивиденды с 2014 г. – с момента покупки итальянским холдингом Fiat американской компании Chrysler. По мнению старшего аналитика Bloomberg Intelligence Джоэла Левингтона, продажа Magneti Marelli позволит Fiat Chrysler направить на выплату дивидендов более $2 млрд.