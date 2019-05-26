СМИ узнали о переговорах Fiat Chrysler и Renault о слиянии

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Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler и французский Renault ведут переговоры о всеобъемлющем глобальном слиянии, пишет Reuters со ссылкой на два источника. По словам собеседников агентства, переговоры находятся на продвинутой стадии.
О том, что Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры, сообщает также The Financial Times. Однако, по данным издания, стороны обсуждают соглашение о создании «расширенных связей» для решения структурных задач.
Официального подтверждения этой информации нет. Представитель Fiat Chrysler отказался отвечать на вопросы Reuters. Представитель Renault заявил, что он не может ничего сказать по этому поводу.
Как отмечает Reuters, совокупная рыночная капитализация Fiat Chrysler и Renault составляет почти 33 млрд евро (или $37 млрд), в общей сложности они продают около 8,7 млн автомобилей в год по всему миру. Помимо увеличения масштаба, слияние может помочь автопроизводителям исправить недостатки, которые есть у обеих сторон, пишет агентство. Например, у Fiat Chrysler есть высокодоходный бизнес по производству грузовых автомобилей в Северной Америке, но компания теряет деньги в Европе из-за ограничений на вредные выбросы. Renault же наоборот является пионером в области электромобилей, но у концерна нет американского бизнеса, замечает Reuters.
Обсуждаемый компаниями план по слиянию может включать передачу части капитала, добавил один из собеседников агентства. «Это не просто еще одно партнерство — это нечто большее», — уточнил он. При этом собеседники агентства подчеркнули, что исход переговоров пока остается неясным.
Новинки Женевского автосалона
Abaca Press / TASS
Концепт Lagonda All Terrain – второй эскиз британской Aston Martin (первый – показанный год назад Vision Concept) на тему будущего электромобиля люкс-класса, который должен появиться под маркой Lagonda в 2022 г. Внешность All-Terrain заигрывает со стилистикой супер-яхт: например, на выступающей задней части концепта, напоминающей корму лодки, есть выдвижные сидения для пассажиров, на которых удобно сидеть, свесив ноги
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Uli Deck / DPA / TASS
Концепт Audi Q4 e-tron показывает, каким будет пятый электромобиль бренда – компактный кроссовер, серийная версия которого появится в конце 2020 г. У концепта полный привод от двух электромоторов суммарной мощностью 306 л. с., батарея 82 кВт ч дает запас хода 450 км. Разгон до 100 км/ч – за 6,3 с, максимальная скорость ограничена электроникой 180 км/ч
2/38
Pierre Albouy / Reuters
Nissan представляет концепт IMq, дизайн и технологии которого предсказывают следующее поколение кроссоверов марки, скорее всего – компактного Qashqai. Концепт оснащен модернизированной версией гибридного привода e-Power, сделанного по последовательной схеме – 1,5 л бензиновый двигатель с турбонаддувом заряжает тяговый аккумулятор, от которого питаются приводящие колеса электромоторы. Такая силовая установка сейчас используется Nissan в моделях Note и Serena для рынка Японии. В IMq мощность e-Power 250 кВт (335 л. с.) и крутящий момент 700 Нм
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Uli Deck / DPA / TASS
На шоу-каре I.D. Baggy компания Volkswagen (VW) демонстрирует универсальность новой модульной платформы для электромобилей MEB, которая подходит не только для серийных машин, вроде Audi Q4 e-tron и перспективной линейки VW ID, но и для нишевых машин, вроде популярных в США баги-сэндрейл. На фото: гендиректор VW Group Герберт Дисс представляет I.D. Buggy на Женевском автосалоне
4/38
Rene Fluger / CTK / ZUMA / TASS
Концепт Skoda Vision iV предсказывает первый электромобиль чешской марки, созданный на MEB-платформе Volkswagen Group. Серийная версия концепта появится на рынке в 2020 г. Vision iV немного короче (длина 4655 мм), чем самый большой кроссовер марки Kodiaq (4697 мм), такой же по высоте (1603 мм), но просторнее внутри, сообщила компания. Силовая установка – два электродвигателя общей мощностью 302 л. с., литий-ионная батарея 83 кВт ч. Запас хода – 500 км
5/38
Pierre Albouy / Reuters
Концепт Cupra Formentor показывает будущий кроссовер, который специально разработали для спортивного бренда, выделенного год назад из испанской Seat. Продажи серийной версии должны начаться в 2020 г.
6/38
Uli Deck / DPA / TASS
Seat показывает концепт первого электромобиля el-Born, который должен появиться в продаже в 2020 г. Модель разработана на платформе MEB Volkswagen Group, которой принадлежит испанская марка, запас хода испанского концепта чуть меньше, чем у немецких машин, разработанных на той же базе, – 420 км
7/38
MARTIAL TREZZINI / EPA / TASS
Концепт электрического квадроцикла Seat Minimo предназначен для коротких поездок по городу: запас хода 100 км. Предусмотрено, что машина подключена к мобильным сетям 5G и настраивается под водителя со смартфона
8/38
Robert Hradil / Getty Images
Новая модель в линейке Mazda – кроссовер CX-30 – по размерам и потребительским качествам должен заполнить нишу между CX-3 и CX-5
Ferrari представляет суперкар F8 Tributo с мотором V8 мощностью 710 л. с., который заменит модель 488 GTB. У F8 Tributo увеличена по сравнению с 488 GTB мощность (на 49 л. с.), снижен вес (на 40 кг) и улучшена аэродинамика (на 10%). F8 Tributo разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с и развивает максимальную скорость 340 км/ч
11/38
Robert Hradil / Getty Images
Volkswagen представил пару концептуальных скутеров с электроприводом, которые могут заменить автомобиль для коротких поездок по городу. Большой двухколесный Streetmate может развивать скорость до 45 км/ч и имеет запас хода 34 км. Трехколесный Cityskater (на фото) рассчитан на скорость до 20 км/ч и на пробег 15 км
12/38
Uli Deck / DPA / TASS
Концепт Alfa Romeo Tonale намекает на будущий компактный кроссовер итальянской марки, входящей в Fiat Chrysler Automobiles. Tonale будет меньше Stelvio, демонстрирует будущий стиль бренда и новый гибридный силовой агрегат, которыми будут оснащаться его машины
13/38
Denis Balibouse / Reuters
Fiat представляет концепт электромобиля Centoventi, который покупателю позволят настраивать на свой вкус, вплоть до замены деталей кузова и интерьера. Также можно будет увеличивать запас хода (от 100 до 500 км), докупая или арендуя дополнительные аккумуляторные блоки
14/38
Denis Balibouse / Reuters
Концепт Mercedes-Benz EQV показывает очень близкую к серийному выпуску электрическую версию минивэна V-class
15/38
Fabrice Coffrini / AFP
Honda собирается начать продажи городского электромобиля с запасом хода 200 км в 2020 г. Концепт e prototype показывает, как будет выглядеть модель, которая меньше по размерам Honda Jazz
16/38
Josef Horazny / CTK / ZUMA / TASS
Концепт Kia Imagine разработан европейским дизайн-центром марки во Франкфурте-на-Майне. Оснащенный электроприводом седан демонстрирует идеи дизайна, которые могут быть использованы в будущем при создании новых массовых моделей бренда
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Uli Deck / DPA / TASS
Mercedes-Benz показывает новое поколение универсала с покатой крышей CLA Shooting Brake. На фото: гендиректор Daimler и Mercedes-Benz Cars Дитер Цетше выступает на презентации модели на Женевском автосалоне
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Cyril Zingaro / EPA / TASS
Фастбэк Polestar 2 – вторая модель бренда электромобилей, принадлежащего Volvo Car и Zhejiang Geely Holding. Модель будет производиться в Китае для всех мировых рынков, продажи начнутся в 2020 г.
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Rene Fluger / CTK / ZUMA / TASS
Skoda Kamiq – самый маленький кроссовер чешского бренда. Построен на той же платформе, что Seat Arona и VW T-Roc
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Denis Balibouse / Reuters
Citroen показывает концепт городского электромобиля Ami One, который предназначен для сдачи в аренду – от 5 минут до 5 лет. Габариты 2,5 на 1,5 м позволяют парковать электромобиль перпендикулярно тротуару
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Pierre Albouy / Reuters
Концепт Subaru Viziv Adrenaline демонстрирует развитие дизайнерской концепции марки. Компания называет новое направление Bolder, указывая на высокий потенциал машин на бездорожье
Французская Bugatti, входящая в группу Volkswagen, представила на автосалоне в Женеве новый суперкар La Voiture Noire. Автомобиль стоит 11 млн евро (около $12,5 млн), Bugatti называет его самым дорогим в мире. В гиперкаре установлен 16-цилиндровый W-образный двигатель рабочим объемом 8 л мощностью 1500 л. с., машина разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с и развивает максимальную скорость 420 км/ч
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Сергей Фадеичев / ТАСС
Из российских автомобилей на автосалоне был представлен лимузин Aurus Senat Limousine L700. Его планируют поставлять в Европу в конце 2020 г.
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Josef Horazny / CTK / ZUMA / TASS
Smart к 2020 г. полностью перейдет на электрические моторы и аккумуляторы. На концепте Forease+ бренд демонстрирует технологии для новой городской мобильности - каршеринга и карпуллинга - и простые решения для пользования автомобилем, например, легкосъемную крышу-навес
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Rene Fluger/CTK/ZUMA/TASS
Китайский стартап Aiways собирается начать в Европе продажи электромобиля U5 в конце этого года. Запас хода кроссовера 460 км (560 км с дополнительной батареей). Машина уже производится в Китае
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EPA/ТАСС
Возрожденная марка Hispano Suiza показывает электромобиль Carmen, который должен стать первой моделью бренда. Производить машину собираются в Барселоне
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Cyril Zingaro / EPA / ТАСС
Гоночная версия Toyota Supra показана на выставке как концепт GR Supra GT4. Серийная машина была представлена в начале года в Детройте. В России спорткупе появится летом, квота на этот год - 22 машины, сообщила компания
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Zuma/TASS
Европейская премьера концепта открытой версии купе Lexus LC
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Robert Hradil / Getty Images
BMW обновила внешность представительских седанов 7 серии. Чтобы разместить зубастую решетку радиатора в новом фирменном стиле переднюю кромку капота пришлось приподнять на 50 мм
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Uli Deck/DPA/TASS
Piëch Automotive показывает на автосалоне электрический спорткар Mark Zero: разгон до 100 км/ч - 3,2 с, запас хода -500 км, стоимость - от 200 000 евро. Название швейцарской компании происходит от фамилии владельца - Антона Пьеха, сына бывшего руководителя Volkswagen Фердинанда Пьеха, правнука Фердинанда Порше, - который лично представлял на автосалоне первую модель марки
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Robert Hradil / Getty Images
Концепт среднемоторного Aston Martin Vanquish Vision показывает будущего конкурента Ferrari F8 Tributo и McLaren 720S. Британская марка, прежде специализировавшаяся на машинах классической компоновки, в этом году выпустит первый автомобиль с мотором сзади кабины - гиперкар Valkyrie стоимостью $3,16 млн. Вслед за ним в 2021 г. будет выпущена модель такой же компоновки, но попроще - $200 000-400 000. Пока она известна под кодовым названием AM-RB 003. Vanquish Vision, который скорее всего и будет этим спорткаром, оснащен гибридной силовой установкой с бензиновым V6
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Loona/ABACAPRESS/TASS
Китайская Beijing Auto (BAIC) собирается выйти на европейский рынок с брендом электромобилей Arcfox. В Женеве компания представляет кроссовер ECF (на фото) и две версии электрического суперкара GT - для дорог общего пользования и для трека. ECF разработан бывшим руководителем дизайна Volkswagen Group Вальтером де Сильвой, который сейчас работает в отделе дизайна немецкой инжиниринговой компании EDAG
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Лауреатом всероссийской литературной премии «Национальный бестселлер» в этом году стал писатель Андрей Рубанов. Он получил награду за роман «Финист – Ясный Сокол».
Всего в короткий список премии попали шесть произведений. Помимо Рубанова финалистами стали Александр Етоев («Я буду всегда с тобой»), Упырь Лихой («Славянские отаку»), Евгения Некрасова («Калечина-малечина»), Александр Пелевин («Четверо») и Михаил Трофименков («XX век представляет. Кадры и кадавры»).
Лауреат премии получит миллион рублей. Остальным финалистам вручат по 60 000 руб.
Роман Рубанова «Финист – Ясный Сокол» рассказывает о девушке, которая ищет своего возлюбленного. Произведение основано на русских народных сказках и былинах. Сам писатель определил жанр своей книги как «славянское фэнтези».
«Национальный бестселлер» – это ежегодная всероссийская литературная премия, была учреждена в 2001 г. Вручается в Петербурге за лучшее, по мнению жюри, произведение, созданное на русском языке в текущем году.
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Газета The New York Times (NYT) представила ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей американских компаний. Список, как и в прошлом году, возглавил гендиректор Tesla Илон Маск. При этом по сравнению с 2017 г. его заработок увеличился на 4 575 310% и составил почти $2,3 млрд.
Следом за Маском в рейтинге идет президент и главный исполнительный директор Discovery Дэвид Заслав, заработавший в прошлом году $129 млн, что на 207% больше, чем годом ранее. Значительное увеличение заработка позволило ему подняться с 10-го места на вторую строчку.
Замыкает первую тройку бизнесмен индийского происхождения Никеш Арора, возглавляющий компанию Palo Alto Networks. В прошлом году его вознаграждение составило $125 млн. Арора впервые попал в рейтинг NYT.
В первую десятку также вошли содиректор Oracl Марк Хёрд ($108 млн), гендиректор Oracle Сафра Кац ($108 млн), главный исполнительный директор T-Mobile Джон Легер ($67 млн), президент The Walt Disney Роберт Айгер ($66 млн), исполнительный директор PTC Джеймс Хеппельманн ($50 млн), президент Estee Lauder Фабрицио Фреда ($48 млн) и главный исполнительный директор J2 Global Вивек Шах ($45 млн).
Кто из российских миллиардеров заработал больше всех в 2018 году. Рейтинг Forbes
Артем Коротаев / ТАСС
Сергей Галицкий Доход: $2,44 млрд Источник: продажа 29% акций ритейлера «Магнита» банку ВТБ
1/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Михаил Прохоров Доход: $1,77 млрд Источник: продажа акций UC Rusal и 49% баскетбольного клуба Brooklyn Nets
2/10
Максим Стулов / Ведомости
Владимир Лисин Доход: $1,59 млрд Источник: дивиденды НЛМК
3/10
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Мордашов Доход: $1,46 млрд Источник: дивиденды «Северстали», составившие основу доходов (превысили $1,2 млрд), а также дивиденды Nordgold и TUI
4/10
Евгений Разумный / Ведомости
Алишер Усманов Доход: $1,12 млрд Источник: продажа 30,05% в лондонском футбольном клубе «Арсенал», дивиденды «Металлоинвеста»
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
Владимир Потанин Доход: $1,12 млрд Источник: дивиденды «Норильского никеля»
6/10
Максим Стулов / Ведомости
Вагит Алекперов Доход: $740 млн Источник: дивиденды и продажа акций «Лукойла»
7/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг Доход: $710 млн Источник: продажа акций и дивиденды в компании Sulzer (около $500 млн, средства от продажи акции заморожены до отмены санкций США), продажа акций Coto Telematics, дивиденды Oerlikon, дивиденды «Т плюс»
8/10
Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Роман Абрамович Доход: $600 млн Источник: дивиденды «Евраза» (превысили $475 млн), «Норильского никеля», «Трансконтейнера», High Gold Mining
9/10
Евгений Разумный / Ведомости
Сулейман Керимов Доход: $490 млн Источник: дивиденды «Полюса»
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное, чтобы каждый украинец мог свободно реализовывать свои инициативы в собственной стране. Об этом он написал на своей странице в Faceboоk.
«Я сделаю все от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинца путь для свободной реализации своих инициатив в первую очередь в своей стране. Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», – написал Зеленский.
Сообщение политика было посвящено 130-летию со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского. Президент отметил, что этот знаменитый украинец является блестящим примером инноватора, который всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей.
Авиаконструктор Сикорский родился 25 мая 1889 г. в Киеве. Он считается создателем четырехмоторного самолета «Русский витязь», тяжелого бомбардировщика, самолета «Илья Муромец» и трансатлантического гидроплана.
Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил российские власти в попытке взломать аккаунты четырех журналистов, освещавших протесты в Екатеринбурге. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Дурова, все попытки взлома провалились. «Это является напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем в стремлении нарушить конфиденциальность своих граждан», – добавил основатель Telegram.
Утром 25 мая шеф-редактор издания Znak.com Дмитрий Колезев сообщил, что кто-то пытался получить доступ к его аккаунту в Telegram с испанского ip-адреса. Позже он добавил, что неизвестные также пробовали взломать аккаунты главного редактора нижнетагильского агентства «Между строк» Натальи Вахониной, создателя Telegram-канала «Главный канал Екатеринбурга» Андрея Варкентина и главного редактора Ura.ru Антона Ольшанникова.
О попытке взлома аккаунтов в Telegram с испанского ip-адреса также рассказали директор коммуникационного агентства Magic Inc. Платон Маматов, журналист «Медузы» Дмитрий Андреев и корреспондент «МБХ медиа» и «Радио Свобода» в Псковской области Людмила Савицкая.
С 13 мая в Екатеринбурге проходили несанкционированные массовые протесты против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. За несколько дней проведения акций были задержаны десятки человек. 16 мая в ситуацию вмешался президент Владимир Путин, предложив свердловским властям провести опрос общественного мнения. Мэрия Екатеринбурга согласилась опросить население, до завершения опроса строительство храма приостановлено.
Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители
URA.RU / TASS
В центре Екатеринбурга в ночь на 14 мая прошла акция местных жителей против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы. Разрешение на его строительство выдано ООО «Храм Святой Екатерины», совладельцами которого являются гендиректор УГМК Андрей Козицын, Русская медная компания (РМК) и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Храм планируют построить к 2023 г., к 300-летию Екатеринбурга. В марте митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл показал эскизы будущего храма во время видеообращения. Как он будет выглядеть – в фотогалерее «Ведомостей»
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Суд арестовал первого заместителя главы городского округа Балашиха Алексея Коваля, сообщается на сайте подмосковного главка Следственного комитета России (СКР). Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, – 15 лет лишения свободы со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности.
По данным следствия, обвиняемый с лета 2018 г. регулярно получал взятки от генерального директора одной из строительных компаний – «за общее покровительство, заключение контракта и не проверку качества работы по ремонту дорог». Название этой компании в сообщении СКР не приводится, отмечается только, что она занимается ремонтом и обслуживанием дорог. В общей сложности Коваль, по данным следователей, получил в виде взяток не менее 4 млн руб.
В кабинете первого замглавы Балашихи, а также по месту его жительства были проведены обыски. СКР также не исключил, что к преступлению могут быть причастны другие сотрудники администрации.
Коваль был назначен первым заместителем главы Балашихи в августе 2017 г., сообщается на официальном сайте органов местного самоуправления. В администрации он курировал вопросы финансового характера, управления имуществом, документооборота, развития информационных технологий, средств массовой информации и рекламы. До этого Коваль был замглавы подмосковного Реутова.
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Самолеты Boeing 737 Max вернутся в эксплуатацию позже, чем ожидалось, поскольку власти США решили проверить предыдущие модели лайнеров семейства 737, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным издания, авиавласти США не подвергают сомнению безопасность предыдущих поколений Boeing 737, однако считают необходимым провести тщательную проверку процедур, к которым пилоты прибегают в чрезвычайных ситуациях. Это позволит удостовериться в полной безопасности эксплуатации самолетов Boeing 737 Max, пишет WSJ.
Дополнительные проверки могут занять несколько месяцев, уточняет издание.
Полеты Boeing 737 Max были приостановлены в связи с тем, что менее чем за год разбились два самолета этого типа. Первый потерпел крушение в Индонезии в октябре прошлого года, тогда в результате авиакатастрофы погибли 189 человек. Второй упал в Эфиопии в марте текущего года, на его борту находились 157 человек, никто их них не выжил.
Предварительные данные расследования указали на схожесть причин крушения в обоих случаях. Boeing признал, что в самолетах мог произойти сбой в системе MCAS, которая должна была помогать пилотам управлять судном. После второй катастрофы компания обновила программное обеспечение Boeing 737 Max.
Многие страны мира, включая Россию, США, государства Евросоюза, на время расследования запретили эксплуатацию самолетов этого типа.
Авиакатастрофа в Эфиопии
Tiksa Negeri / Reuters
Самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт 10 марта
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Tiksa Negeri / Reuters
На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа
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Mulugeta Ayene / AP
При крушении самолета никто не выжил. Среди погибших – трое россиян (двое из них – сотрудники «Сбербанк лизинга», которые поехали в Африку на отдых)
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Mulugeta Ayene / AP
Пассажирский лайнер летел из эфиопской столицы Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби
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AP
Борт пропал с радаров через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24
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Michael TEWELDE / AFP
Точные причины авиакатастрофы пока не установлены
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Mulugeta Ayene / AP
Это был новый Boeing 737 Max 8, который авиакомпания получила несколько месяцев назад. Крушение стало вторым для самолетов этого типа. В конце октября 2018 г. Boeing 737 Max 8 разбился в Индонезии недалеко от Джакарты
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Mulugeta Ayene / AP
11 марта Boeing отменил запланированную на 13 марта презентацию широкофюзеляжного самолета Boeing 777x в связи с катастрофой Boeing 737 Max 8 в Эфиопии
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Российский режиссер Кантемир Балагов получил вторую награду на Каннском кинофестивале: он удостоился премии Международной федерации кинопрессы за фильм «Дылда». Накануне 27-летний Балагов стал лауреатом в секции «Особый взгляд» – второй по значимости программе, в которую отбираются необычные картины.
Приза Международной федерации кинопрессы также удостоился фильм «Маяк» режиссера Роберта Эггерса, главные роли в котором исполнили Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо. Картину показали в программе «Двухнедельник режиссеров».
Для Балагова это третья награда в Каннах: в 2017 г. он получил премию Международной федерации кинопрессы за свою картину «Теснота».
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На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал», сообщила госкорпорация «Росатом». Корабль был заложен в июле 2016 г. и стал третьим серийным универсальным атомным ледоколом проекта 22220.
По традиции судно перед спуском было освящено. «Крестной матерью» ледокола «Урал» стала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она разбила о борт судна бутылку крымского шампанского. «Крестными матерями» предыдущих ледоколов серии становились председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Татьяна Голикова, занимавшая тогда должность председателя Счетной палаты.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев на торжественной церемонии сообщил, что до конца лета будет подписан договор на строительство еще двух ледоколов проекта 22220. Сейчас, по его словам, ведется подготовка открытого конкурса на строительство судов. Их общая стоимость составит около 100 млрд руб. Впервые договор на строительство атомных ледоколов будет заключен по схеме смешанного финансирования, отметил Лихачев: из федерального бюджета будет выделено 45 млрд руб., остальные 55 млрд руб. – из средств «Росатома» и коммерческих банков.
Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на мелководных участках Енисея и Обской губы, буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, для выполнения спасательных работ в ледовых условиях.
Длина ледокола «Урал» составляет 173,3 м, ширина –34 м, высота – 52 м. Он способен пробивать лед толщиной до трех метров. Планируется, что корабль прослужит не менее 40 лет.
В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал»
Алексей Даничев / РИА Новости
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге спустили на воду новый российский атомный ледокол «Урал»
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Петр Ковалев / ТАСС
Корабль предназначен для провода судов в арктических условиях, он способен пробивать лед толщиной до трех метров
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Алексей Даничев / РИА Новости
«Крестной матерью» ледокола стала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина
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Алексей Даничев / РИА Новости
По традиции она «благословила» «Урал», разбив бутылку крымского шампанского о борт судна
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Петр Ковалев / ТАСС
Сотрудники завода после этого перерезали так называемый задержник, помогавший удерживать корпус «Урала» на стапеле, и атомоход спустился на воду Невы
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Алексей Даничев / РИА Новости
Корпус атомохода освятил священник
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Петр Ковалев / ТАСС
Теперь будет продолжаться достройка ледокола. Сдача атомохода запланирована на 2022 г.
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Anton Vaganov / REUTERS
«Урал» вместе с атомными ледоколами «Арктика» и «Сибирь» входит в проект 22220, который реализуется по заказу «Росатома»
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Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский. Об этом он написал на своей странице в Faceboоk.
По мнению политика, освободив украинские корабли и моряков, Москва сделает первый шаг к переговорам и разрешению «сотворенных ею проблем» цивилизованным способом. «Посмотрим, какой путь выберут в Кремле, – добавил Зеленский. – Но мы очень ждем наших ребят дома!»
Ранее 25 мая международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинские военные корабли и моряков, которые были задержаны в Керченском проливе. В то же время трибунал посчитал, что Россия не обязана прекращать уголовное дело в отношении арестованных украинцев.
В ноябре прошлого года российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера и баркас, которые пересекли границу России, их экипажи (24 человека) были арестованы. По версии Москвы, корабли пересекли границу незаконно. Киев утверждает, что суда запрашивали разрешение на проход под Крымским мостом в установленном порядке, но ответа от российских пограничников не получили.
Как выглядят задержанные корабли ВМС Украины
Сергей Мальгавко / ТАСС
Три корабля Военно-морских сил Украины, задержанные в территориальных водах России в Черном море, доставлены в порт Керчи. Артиллерийские катера «Никополь» (на первом плане), «Бердянск» (на втором плане) и рейдовый буксир «Яни Капу» (на третьем плане) добрались до порта «своим ходом в сопровождении», рассказал источник «Интерфакса»
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Алексей Мальгавко / РИА Новости
Суда не имеют видимых повреждений, рассказал собеседник Reuters. По его словам, около кораблей он заметил людей в форме, похожей на военно-морскую
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Сергей Мальгавко / ТАСС
Три украинских корабля были задержаны в воскресенье, 25 ноября, российскими пограничниками в Черном море. Как сообщила пресс-служба ВМС Украины, они вышли из порта Одессы и направились в порт Мариуполь Азовского моря, но российские корабли предприняли «откровенно агрессивные действия»: пограничный корабль «Дон» протаранил буксир
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Пресс-служба ФСБ России в Крыму / ТАСС
По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, украинские корабли незаконно пересекли российскую границу, так как заявки на проход кораблей Украиной поданы не были
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Pavel Rebrov / REUTERS
Около полудня воскресенья проход судов через Керченский пролив был закрыт — под аркой Крымского моста выставили судно. Также Россия направила к мосту штурмовики Су-25 и боевые вертолеты Ка-52 ВКС России
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Pavel Rebrov / REUTERS
В течение воскресенья судьба украинских катеров и буксира была неясна. Вечером украинская сторона заявила об обстреле и задержании своих кораблей российскими пограничниками. По данным украинской стороны, пострадали шестеро военнослужащих. В ФСБ подтвердили применение оружия и сообщили об оказании медицинской помощи трем раненым украинским военным
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Pavel Rebrov / REUTERS
По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело. Движение гражданских судов по Керченскому проливу было открыто лишь в понедельник утром
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Впервые за несколько последних десятилетий НАТО сменит свою военную стратегию, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом он сказал в интервью изданию Welt am Sonntag. «Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию для альянса», – заявил Столтенберг.
Генсек объяснил этот шаг необходимостью реагировать на «ядерную угрозу» со стороны России, которая, по его мнению, в последнее время растет. Начиная с 2014 г. на востоке и юге Европы формируется «новая ситуация в сфере безопасности», возникают дополнительные вызовы, пояснил Столтенберг. По его словам, в новой стратегии НАТО речь идет о том, чтобы в полной мере демонстрировать обороноспособность альянса и иметь возможность обеспечивать стабильность.
Столтенберг добавил, что сила НАТО заключается именно в том, чтобы «быть в состоянии измениться при необходимости».
В апреле российское Министерство иностранных дел заявило о полном прекращении сотрудничества России и НАТО. Москва неоднократно ранее критиковала действия альянса, в частности из-за его расширения на восток. Столтенберг в свою очередь несколько раз обвинял Россию в «запугивании соседей».
У каких стран есть ядерное оружие
National Nuclear Security Administration
Принято считать, что в мире де-факто существуют девять ядерных держав - США, Россия, Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 г. устанавливает, что ядерными державами де-юре признаются государства, осуществившие ядерный взрыв до 1 января 1967 г. – США, СССР/Россия, Великобритания, Франция и Китай. 16 июля 1945 г. в США состоялось первое в мире испытание ядерного оружия на полигоне Аламогордо (штат Нью-Мексико)
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Денис Гришкин / Ведомости
В СССР первое испытание атомной бомбы – изделия РДС-1 – было проведено 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Мощность взрыва составила 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. После распада Советского Союза статус ядерной державы сохранила за собой Россия, а Белоруссия, Казахстан и Украина присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерных государств
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David Moir / Reuters
Великобритания стала третьей страной, самостоятельно разработавшей ядерное оружие. В период с 1952 по 1991 г. страна произвела 45 испытаний ядерного оружия. Великобритания обладает только одной из составляющих ядерной триады — баллистическими ракетами подводных лодок: в составе Королевского военно-морского флота имеются четыре атомные подлодки класса Vanguard, несущие по 16 баллистических ракет Trident II, сообщал ТАСС
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Christophe Ena / AP
Франция получила статус ядерной державы вслед за США, СССР и Великобританией после проведения в 1960 г. испытания первой французской ядерной бомбы в пустыне Сахара в Алжире. У страны насчитывается около 300 стратегических боезарядов, уточняет ТАСС. Основная ударная сила французских ВМС — четыре атомных подводных ракетоносца типа Triomphant
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Andy Wong / Reuters
Китай осуществил первое ядерное испытание 16 октября 1964 г. Оно представляло собой атмосферный взрыв уранового устройства на испытательной башне. Мощность взрыва составила 22 килотонны. По подсчетам западных экспертов, программа обошлась КНР в $4,1 млрд, сообщало «РИА Новости»
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Manish Swarup / AP
Индия, Пакистан, Израиль и КНДР хоть и обладают ядерным оружием, к договору о его нераспространении не присоединились. Первое испытание ядерного оружия в Индии было проведено 8 мая 1974 г. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Индия и Пакистан наращивают ядерные запасы и активно работают над развитием ракетных систем
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Anjum Naveed / AP
Пакистан в мае 1998 г. провел подземные испытания атомного оружия на полигоне Чагай Хиллз. По оценкам международных экспертов, в настоящее время ядерный арсенал Пакистана составляет 130–140 ядерных боеголовок, приводит данные ТАСС
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Amir Cohen / AP
Израиль официально не подтверждает и не опровергает наличие ядерного оружия в стране. По данным SIPRI, Израиль располагает примерно 80 ядерными боеголовками, 30 из которых – тактические ядерные заряды (авиабомбы свободного падения). Оставшиеся 50 боеголовок предназначены для установки на баллистические ракеты средней дальности Jericho II, указывает институт. Дизель-электрические подлодки типа «Долфин» ВМС Израиля (на фото) предположительно способны нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками
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Ahn Young-joon / AP
Эксперты подсчитали, что за всю историю ядерной программы КНДР произвела шесть подземных ядерных испытаний с 2006 по 2017 г. В сентябре 2017 г. Пхеньян провел свое шестое, самое мощное ядерное испытание. Ученые-атомщики Nuclear Note оценили ядерный потенциал КНДР в 10–20 боеголовок
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Инженеры Новосибирского государственного технического университета планируют совместно с конструкторским бюро «Спектр» разработать электромобиль на основе отечественного спорткара Marussia, сообщается на сайте вуза. Реализация проекта займет около полутора лет.
Как отмечается в сообщении, в ходе работ двигатель внутреннего сгорания заменят на мощный энергоэффективный электродвигатель, будут установлены литий-ионные батареи, а также перепроектирована система управления.
Техническую поддержку при создании нового электромобиля будет оказывать компания Vip-Service, занимающаяся сервисным обслуживанием и тюнингом автомобилей, говорится в сообщении. Эта фирма с 2011 по 2014 г. была официальным представителем компании Marussia Motors в Сибири.
Компания Marussia Motors, специализирующаяся на выпуске суперкаров, была основана шоуменом Николаем Фоменко в 2007 г. Были спроектированы и построены прототипы нескольких моделей. В 2014 г. компания прекратила свое существование в связи с нехваткой денег, так не выпустив ни одного серийного автомобиля.
Транспортные средства будущего на выставке CES в Лас-Вегасе