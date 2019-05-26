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СМИ узнали о переговорах Fiat Chrysler и Renault о слиянии

Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler и французский Renault ведут переговоры о всеобъемлющем глобальном слиянии, пишет Reuters со ссылкой на два источника. По словам собеседников агентства, переговоры находятся на продвинутой стадии.

О том, что Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры, сообщает также The Financial Times. Однако, по данным издания, стороны обсуждают соглашение о создании «расширенных связей» для решения структурных задач.

Официального подтверждения этой информации нет. Представитель Fiat Chrysler отказался отвечать на вопросы Reuters. Представитель Renault заявил, что он не может ничего сказать по этому поводу.

Как отмечает Reuters, совокупная рыночная капитализация Fiat Chrysler и Renault составляет почти 33 млрд евро (или $37 млрд), в общей сложности они продают около 8,7 млн автомобилей в год по всему миру. Помимо увеличения масштаба, слияние может помочь автопроизводителям исправить недостатки, которые есть у обеих сторон, пишет агентство. Например, у Fiat Chrysler есть высокодоходный бизнес по производству грузовых автомобилей в Северной Америке, но компания теряет деньги в Европе из-за ограничений на вредные выбросы. Renault же наоборот является пионером в области электромобилей, но у концерна нет американского бизнеса, замечает Reuters.

Обсуждаемый компаниями план по слиянию может включать передачу части капитала, добавил один из собеседников агентства. «Это не просто еще одно партнерство — это нечто большее», — уточнил он. При этом собеседники агентства подчеркнули, что исход переговоров пока остается неясным.

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