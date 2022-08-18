Правительство России увеличило субсидию для перевода автомобиля с бензина на газ

В декабре 2021 г. вице-премьер Юрий Борисов на совещании по диверсификации российских предприятий ОПК и импортозамещению в ТЭК заявил, что необходимо увеличить субсидии для владельцев газомоторных автомобилей. По его словам, которые привел «Интерфакс», это необходимо для выравнивания дисбаланса между создаваемой инфраструктурой и потребителями. Борисов рассказывал, что «Газпром» направляет 35 млрд руб. капвложений в создание инфраструктуры. По словам Борисова, газомоторный парк в России за три года увеличился с 93 000 до 227 000 машин (данные приводит пресс-служба «Камаза»). Количество АГНКС выросло с 298 до 650 штук. Продажа газомоторного топлива увеличилась с 560 млн до 1,3 млрд куб. м в год.