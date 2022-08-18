Правительство России увеличило субсидию для перевода автомобиля с бензина на газ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении объемов субсидирования расходов граждан и бизнеса на перевод автомобилей с бензина на метан – норматив субсидирования будет увеличен до 48% от всех работ. Об этом сообщается на сайте правительства.
Таким образом в 2022 г. норматив будет повышен в два раза – сейчас он составляет 24% объема общей стоимости работ. «Эти изменения внесены в одно из приложений к госпрограмме «Развитие энергетики», которое определяет правила предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на газе», – говорится в сообщении правительства.
Предполагается, что субсидии простимулируют перевод транспорта на газ и поддержат спрос на это топливо. В рамках госпрограммы предусмотрено увеличение потребления природного газа до 2,7 млрд куб. м к концу 2024 г. «Развитие энергетики» также подразумевает создание необходимой инфрастуктуры – в ближайшие пять лет в России должны быть построены 1300 газовых заправок.
Зампред совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков на совещании с представителями компании на «Камазе» 3 декабря 2021 г. заявил, что на тот момент газовые заправки «Газпрома» (автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, АГНКС) загружены лишь на 34%, писал «Интерфакс».
В декабре 2021 г. вице-премьер Юрий Борисов на совещании по диверсификации российских предприятий ОПК и импортозамещению в ТЭК заявил, что необходимо увеличить субсидии для владельцев газомоторных автомобилей. По его словам, которые привел «Интерфакс», это необходимо для выравнивания дисбаланса между создаваемой инфраструктурой и потребителями. Борисов рассказывал, что «Газпром» направляет 35 млрд руб. капвложений в создание инфраструктуры. По словам Борисова, газомоторный парк в России за три года увеличился с 93 000 до 227 000 машин (данные приводит пресс-служба «Камаза»). Количество АГНКС выросло с 298 до 650 штук. Продажа газомоторного топлива увеличилась с 560 млн до 1,3 млрд куб. м в год.