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Правительство России увеличило субсидию для перевода автомобиля с бензина на газ

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении объемов субсидирования расходов граждан и бизнеса на перевод автомобилей с бензина на метан – норматив субсидирования будет увеличен до 48% от всех работ. Об этом сообщается на сайте правительства.

Таким образом в 2022 г. норматив будет повышен в два раза – сейчас он составляет 24% объема общей стоимости работ. «Эти изменения внесены в одно из приложений к госпрограмме «Развитие энергетики», которое определяет правила предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на газе», – говорится в сообщении правительства.

Предполагается, что субсидии простимулируют перевод транспорта на газ и поддержат спрос на это топливо. В рамках госпрограммы предусмотрено увеличение потребления природного газа до 2,7 млрд куб. м к концу 2024 г. «Развитие энергетики» также подразумевает создание необходимой инфрастуктуры – в ближайшие пять лет в России должны быть построены 1300 газовых заправок.

Зампред совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков на совещании с представителями компании на «Камазе» 3 декабря 2021 г. заявил, что на тот момент газовые заправки «Газпрома» (автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, АГНКС) загружены лишь на 34%, писал «Интерфакс».

В декабре 2021 г. вице-премьер Юрий Борисов на совещании по диверсификации российских предприятий ОПК и импортозамещению в ТЭК заявил, что необходимо увеличить субсидии для владельцев газомоторных автомобилей. По его словам, которые привел «Интерфакс», это необходимо для выравнивания дисбаланса между создаваемой инфраструктурой и потребителями. Борисов рассказывал, что «Газпром» направляет 35 млрд руб. капвложений в создание инфраструктуры. По словам Борисова, газомоторный парк в России за три года увеличился с 93 000 до 227 000 машин (данные приводит пресс-служба «Камаза»). Количество АГНКС выросло с 298 до 650 штук. Продажа газомоторного топлива увеличилась с 560 млн до 1,3 млрд куб. м в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных