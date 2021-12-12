Правительство снова начало обсуждать поддержку газомоторного транспорта«Газпрому» нужно окупать построенные заправки, которые загружены лишь на треть
Вице-премьер Юрий Борисов 10 декабря на совещании по диверсификации российских предприятий ОПК и импортозамещению в ТЭКе попросил Минпромторг, Минтранс и Минэнерго подготовить аргументы в пользу расширения мер господдержки рынка газомоторных автомобилей. По его словам, которые передал «Интерфакс», необходимо увеличить субсидии, чтобы выравнять дисбаланс между создаваемой инфраструктурой и потребителями. Борисов отметил, что «Газпром» направляет 35 млрд руб. капвложений в создание инфраструктуры, а автомобилисты, локомотивщики, судостроители отстают.
В 2021 г. есть два типа субсидий для продвижения газомоторной техники и увеличения парка транспортных средств, работающих на газе. Это субсидии на покупку газомоторной техники и на перевод автомобиля на газ. Первую администрирует Минпромторг, ее объем в 2020 и 2021 гг. составил по 3,3 млрд руб. Вторая субсидия в ведении Минэнерго с 2020 г., ее объем – 700 млн руб. в год.