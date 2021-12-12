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Правительство снова начало обсуждать поддержку газомоторного транспорта

«Газпрому» нужно окупать построенные заправки, которые загружены лишь на треть
Денис Ильюшенков
Газомоторный парк в России за три года увеличился с 93 000 до 227 000 машин / Андрей Гордеев / Ведомости

Вице-премьер Юрий Борисов 10 декабря на совещании по диверсификации российских предприятий ОПК и импортозамещению в ТЭКе попросил Минпромторг, Минтранс и Минэнерго подготовить аргументы в пользу расширения мер господдержки рынка газомоторных автомобилей. По его словам, которые передал «Интерфакс», необходимо увеличить субсидии, чтобы выравнять дисбаланс между создаваемой инфраструктурой и потребителями. Борисов отметил, что «Газпром» направляет 35 млрд руб. капвложений в создание инфраструктуры, а автомобилисты, локомотивщики, судостроители отстают.

В 2021 г. есть два типа субсидий для продвижения газомоторной техники и увеличения парка транспортных средств, работающих на газе. Это субсидии на покупку газомоторной техники и на перевод автомобиля на газ. Первую администрирует Минпромторг, ее объем в 2020 и 2021 гг. составил по 3,3 млрд руб. Вторая субсидия в ведении Минэнерго с 2020 г., ее объем – 700 млн руб. в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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